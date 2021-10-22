場邊人語／籃網開陣 新秀坐鎮

沒有你也行。

現年22歲，平均年薪約140萬元的大前鋒克萊斯頓（Nicolas Devir Claxton），10月19日代表布魯克林籃網隊在密爾瓦基客場先發出場24分鐘10秒，沒有三分球出手，罰球3次落空，有7個防守籃板球得到12分。但比平均年薪1875萬元的隊友小前鋒哈瑞斯（Joe Malcolm Harris）表現要好，後者出場30分鐘46秒，雖然三分球5投3中，只有2個防守籃板球2次失誤得到9分。籃網隊當晚以104：127敗北。

籃網隊在這場比賽調派3名大前鋒、1名小前鋒和1名得分後衛先發；32歲的哈登（James Edward Harden Jr.）職司得分後衛，6呎6吋的哈里斯擔任小前鋒，6呎11吋的克萊斯頓、6呎9吋的葛里芬（Blake Austin Griffin）和6呎10吋的杜蘭特（Kevin Wayne Durant）扮演大前鋒。

至於生於澳大利亞的6呎1吋組織後衛米爾斯（Patrick Sammie Mills）替補出場29分鐘22秒，三分球7投7中，還有2個防守籃板球2次助攻1次抄截和1次火鍋得到21分。

籃網隊當晚雖然在客場沒有如願拿下開門紅，然而奈許（Steve Nash）總教練調動12名球員亮相，正如球隊擁有人蔡崇信所說，沒有29歲明星後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving）的日子，「我們繼續往前走！」

厄文本來在這個球季至少可以領薪3412萬元。他上季出場54次場均34.9分鐘，投籃命中率49.8%，三分球命中率40%，場均有4.9個防守籃板球6.1次助攻1.4次抄截和0.6次火鍋，得到27分。

2020年12月22日在紐約市 布魯克林，籃網隊以125比99，26分的差距橫掃金州勇士隊，由杜蘭特、厄文、哈瑞斯，6呎11吋的中鋒喬丹 （Hyland DeAndre Jordan Jr.）和6呎5吋的後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie）先發。杜蘭特進帳26分，厄文收穫22分，哈里斯得到10分。

丁威迪本季已經投效華盛頓巫師隊，喬丹則成為洛杉磯湖人隊一員。

籃網隊在由新澤西州遷移到紐約市布魯克林之後，9個球季的開幕賽共動用過27名球員，其中6呎7吋的小前鋒強森和身高7呎的中鋒洛培茲（Brook Robert Lopez）都分別參加過4次；強森是連續4年參加，洛培茲目前是密爾瓦基公鹿隊的中鋒。林書豪曾於2016年10月26日在波士頓客場、2017年10月18日在印第安納溜馬隊主場代表籃網隊開季首發。

哈瑞斯現年30歲，是第4次連續在籃網隊擔任球季揭幕先發。

克萊斯頓是繼喬丹之後，籃網隊竭力栽培的新世代中鋒。