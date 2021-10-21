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場邊人語／洋基續約 教頭愉悅

彭廣揚

●用人不疑，疑人莫用。

10月5日在麻州波士頓提早結束季後賽程的紐約洋基隊，經過14天的內部檢討和會商，19日一早就由大老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrener)公開宣布，和48歲的總教練布恩(Aaron John Boone)續約3年至2024年，並且保留1年球隊選擇權。

洋基隊54歲的總經理凱許曼(Brian McGuire Cashman)說明，布恩不是球隊的問題所在，而且恰好是解答的一部分。

布恩出身棒球世家，是南加大校友，最初於1991年6月在MLB業餘選秀第43輪由安納罕天使隊看中，1997年6月20日代表辛辛那提紅人隊首次在大聯盟亮相，2009年10月4日代表休士頓太空人隊參加職棒生涯第1152場比賽。他在大聯盟2個聯會6支球隊共效力12年，包括在2003年30歲那年，職司三壘手，代表洋基隊出賽54場。

布恩從2017年12月4日接任洋基隊第33任總教練，4個球季546場出賽，總成績328勝218敗，平均勝率為60.1%，連續4年晉級季後賽；他目前在洋基隊歷任教頭之中，勝場數排名第9。此外，他在3個162場完整賽程的例行賽季，每季平均有98勝場，是大聯盟繼2012年到2015年間馬西尼（Mike Matheny）領導聖路易紅雀隊連續4季晉級之後，又見類似佳績。在洋基隊隊史上，他也是第3位總教練在掌兵符後至少連續4年有緣季後賽；另外2名總教練是已故的史坦戈（Casey Stengel）（1949-53）以及托瑞（Joe Torre）（1996-2007）。

洋基隊在例行賽季戰績92勝70敗，曾於8月14日到27日之間連勝13場，但在9月4日到10日之間出現7連敗。洋基隊單場最多得到13分，但是最多失分達到14分。由7月6日到10月3日賽季的最後79場賽事，洋基隊擁有50勝29敗，勝率63.3%的紀錄，在大聯盟排名第4，次於舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊和坦帕灣光芒隊。

內野手出身的布恩，在不少球迷關愛的眼神中，被認為在整個賽季，特別是下半賽季，對於4名內野守備位置，球員的適用和發揮程度缺乏治本和全盤性質考慮，這些球員包括32歲的一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）、33歲的二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）、明顯不能勝任游擊手位置的托瑞斯（Gleyber Torres）、30歲的三壘手烏謝拉（Gio Urshela）、新秀沃爾普（Anthony Volpe）和新人培拉薩（Oswald Peraza）。

因此布恩續任後的當務之急，就是和凱許曼合作，趕緊透過球員自由交易機制，找到適任的游擊手，然後再闊談第28次年度總冠軍。

洋基 季後賽 太空人

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