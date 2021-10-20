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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

場邊人語／肉搏纏鬥 比爾栽斗

彭廣揚

一場貼身肉搏戰，田納西泰坦隊的27歲跑鋒亨利（Derrick Lamar Henry Jr.）得到盛讚。

泰坦隊18日在田納西州納許維爾（Nashiville）戶外的「日產球場」（Nissan Stadium）作東，迎戰來自紐約上州的比爾隊，雙方在6萬9419名球迷現場觀看之下，全程比賽7次相互領先，比爾隊雖然全場有32分鐘50秒控球權，然而卻在第4節關鍵的15分鐘中只有4分鐘28秒攻擊機會；泰坦隊終場以34比31告捷，戰績由3勝2敗改善為4勝2敗，比爾隊則由4勝1負變成4勝2敗。

比爾隊的25歲四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）全場累積傳球47次給10名隊友，其中35次成功，成功率達到74.47%，共推進353碼，有3次傳球達陣1次遭到攔截3次遭擒殺，最遠傳球距離31碼；此外，他還9次持球衝鋒累進26碼，可惜在最緊要的關頭帶球衝鋒達陣失敗。他從9月26日以來，已經3次曾單場同時有過成功傳球超過300碼並且有3次傳球達陣。

2002年入列名人堂的四分衛凱利（James Edward Kelly）是比爾隊累積傳球紀錄保持人，他在11個職業球季160場比賽中累積傳球4779次，其中2874次成功，平均成功率60.1%，共推進3萬5467碼，有237次傳球達陣175次遭到攔截323次遭到擒殺。依照艾倫目前的搶眼表現，他可能在10年之內刷新凱利的紀錄。

泰坦隊33歲的四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill）當晚累積傳球29次給9名隊友，其中18次成功，成功率62.07%，共推進216碼，沒有傳球達陣或者遭到擒殺，但是有1次遭到攔截，最遠傳球距離48碼；此外，他還2次持球衝鋒累進3碼，以及在上半場結束前4分鐘23秒時有過1次衝鋒達陣。

身高6呎3吋體重247磅的大塊頭亨利是當晚泰坦隊的攻擊重心，他接球3次，其中2次成功，成功率66.7%，推進13碼，在本季6場賽事之中，有4次單場既有100碼以上衝鋒距離同時接球成功比例還達到65%。

更重要的是，出身於阿拉巴馬大學的亨利全場持球衝鋒20次，推進143碼，平均每次收穫7.15碼，有3次衝鋒達陣，包括在第2節比賽時創寫最遠衝鋒距離76碼，以及終場之前3分鐘5秒時，持球衝鋒13碼達陣，將本來落後4分的局面逆轉成為領先3分。

亨利在本季6場賽事之中，已經連續5次單場衝鋒距離至少110碼；還有4次衝鋒得分。在18日雀躍的主場球迷面前，他在第2節倒數計時11分鐘20秒時，從攻擊線後8碼處起跑，以時速21.8英哩的速率奔馳76碼得分，同時創下個人生涯和NFL跑速紀錄。也是來自阿拉巴馬大學，在拉斯維加斯突擊者隊效力的22歲接球員魯格斯（Henry Ruggs III），於10月4日在客場對抗洛杉磯電光隊時，曾以時速21.78英哩衝刺51碼；但是他只有190磅。

紐約上州 田納西州 洛杉磯

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