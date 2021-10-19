場邊人語／綠灣獵熊 來勢洶洶

大城與小鎮，故事多。

來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊17日在伊利諾州芝加哥 熊隊的戶外主場「戰士球場」（Soldier Field）出賽，吸引6萬2332名球迷關注，4節比賽共掌控球權32分鐘17秒，雖然第1節沒有進展，且被熊隊短傳衝鋒達陣，然而第2和第3節都有傳球達陣，第4節還由37歲的四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）親自短跑6碼達陣，終場以24：14技壓主隊，贏得本球季自從9月20日以來連續第5場勝利。

這是熊隊在最近22次和包裝工隊交鋒以來第19次飲恨而歸；也是2019年9月5日以來連續第5次向包裝工隊臣服。雙方至今交手203次，包裝工隊取勝102次，熊隊告捷95次，雙方有6次不分高下。熊隊在今年1月日於主場和包裝工隊過招以16：35敗北。

包裝工隊成軍101年，已經參加過60場季後賽 ，最近一次贏得超級盃年度總冠軍是2011年2月6日在德州達拉斯，由時年28歲的羅傑斯領軍，在10萬3219名球迷捧場下，以31：25擊敗宿敵匹茲堡鋼人隊奪魁。

綠灣城市人口約為10萬人，是威州排名第3大城，次於密爾瓦基和麥迪臣；但是該城市和人口多達270萬人的芝加哥都是密西根湖畔最活躍的職業美式足球市場。包裝工隊和熊隊都隸屬於NFL國聯北區小組，它們常年對抗爭取小組的領導地位。包裝工隊在17日勝出後，戰績5勝1負，勝率為83.3%，在聯會中緊隨亞里桑納紅雀隊之後，和坦帕灣海盜隊、洛杉磯公羊隊，以及達拉斯牛仔隊並列。

羅傑斯9次當選全明星，曾經列名柏克萊加州大學 校隊2個球季，於2005年選秀活動由包裝工隊在第1輪25順位看中，2005年10月9日在主場首次代表包裝工隊出賽至今。羅傑斯在成為包裝工隊當家四分衛之後，和熊隊共交鋒27次，凱旋22次，在熊隊主場的作戰紀錄為11勝3敗，直白地說，他不折不扣是熊隊的剋星，借用他自己的話講，「我仍然是你的主子」（I still own you）。

他在17個例行賽季出戰203次，累積推進5萬2681碼還有424次傳球達陣；他在11個季後出賽21次，累積推進5669碼還有45次傳球達陣，然而，天下沒有不散的筵席。

包裝工隊在2020年選秀活動在第一輪就選上來自猶他州立大學，時年21歲的四分衛勒夫（Jordam Alexander Love），雖然他在整個例賽和季後賽沒有上陣，羅傑斯看在眼裡，心中惦念的是：時至今日，不如早點和球隊分道揚鑣。

綠灣和芝加哥，現在分享的是一位舊識即將離別的故事。