場邊人語／尋尋覓覓 找到甜蜜

大學美式足球 ，球隊招牌未曾改變，球員落腳不時生變。

來自喬治亞州亞特蘭大東北郊區，目前輿論公認全國排行第1的喬治亞大學(UGA)美式足球隊，16日午後在爆滿主場的9萬2746名球迷關注之下，4節比賽共掌控球權37分鐘47秒，雖然在第1節沒有進展，然而第2、第3、第4節都有傳球達陣，終場以30：13擊敗本來在例行賽季保持未敗的肯塔基大學隊，贏得本球季第7場勝利。

這是隸屬於「東南14校」(SEC) 聯盟東區的喬治亞大學隊防線，在本球季首次單場讓對手有2次傳球達陣。該隊已經5次出賽聯盟球隊告捷；喬治亞大學此刻努力的目標，是擊敗阿拉巴馬大學和佛羅里達大學，在聯盟中勝出後，再奪全國總錦標。

喬治亞大學培育出的美式足球球員，最著名的是曾經在美國職業美式足球大聯盟(NFL)4支球隊效力過13年的6呎1吋跑鋒沃克(Herschel Walker)。他在1980年到1982年在校期間，共出賽33場，嘗試帶球衝鋒994次累進5259碼，平均每次推進5.3碼，還有49次衝鋒達陣和3次接球達陣，獲得312分。1982年，大三的他成為聯盟年度風雲人物，並且擊敗來自史坦福大學的應屆畢業四分衛艾爾威(John Albert Elway)，當選年度最佳大學美式足球運動員(Heisman Memorial Trophy Winner)。

喬治亞大學校隊的5呎11吋四分衛班奈特(Stetson Bennett IV)是應屆畢業生，這是連續第3場替代背部受傷的6呎3吋學弟丹尼爾斯上陣(Jonathan Tyler Daniels)。丹尼爾斯來自南加州 爾灣，是於2020年球季開始前，由南加大 轉學到喬治亞大學，當時他膝部受傷。

本季他又受傷之前先發3次，累積傳球71次其中54次得逞，共推進567碼，有5次傳球達陣。班奈特在校隊3年共出賽18次，本季出場6次，累積傳球82次其中57次成功，成功率達到69.5%，共推進996碼，有11次傳球達陣2次遭到攔截，最遠單次傳球距離89碼；此外，他還19次持球衝鋒累進148碼，最遠單次衝鋒距離30碼。

班奈特在16日的交戰拚搏全場，累積傳球20次其中14次成功，成功率達到70%，共推進250碼，有3次傳球達陣沒有傳球被攔截但有1次遭到擒殺，最遠傳球距離27碼；還有3次持球衝鋒累進22碼，最遠單次衝鋒距離17碼。

班奈特老家在喬治亞，就近在喬治亞大學入學，但是他隨後於2018年轉學到密西西比州的瓊斯社區學院 (Jones College)，兜了一大圈於2019年初再回到喬治亞大學註冊。他從9月11日以來的優異表現，已經吸引更多關愛的眼神，產生丹尼爾斯療傷之後，是否依然角色不變的懸念。

球員到底是講執著？還是重承諾？