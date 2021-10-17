場邊人語／後繼乏力 紅襪失利

波士頓紅襪隊在系列賽登錄著有13名投手，然而首役就動用8人。

美國 職棒大聯盟(MLB) 第52屆美國聯會年度冠軍系列賽事，15日晚間7時9分開打，4萬5344名球迷湧進德州休士頓太空人 隊主場，經過4小時7分鐘對抗，雙方都調用8名投手應戰，主隊是以5：4拿到開門紅。

這場比賽測試對陣雙方在季後賽 ，投手調度的力度和深度；兩支球隊合力締寫歷年以來，美國聯會年度冠軍系列賽事9局交鋒參加球員人數(16)最多紀錄。

紅襪隊在第3局上是以3：1領先，全隊在當晚出賽之前，已經連續23次在季後賽只要領先2分以上就能告捷，但是這個晚上卻並非如此。

再翻開史頁，在過往的51屆美國聯會年度冠軍系列賽事，有32次(63%) 勇奪開門紅的球隊終將在系列賽勝出。紅襪隊的英勇往事歷歷在目，於1986年、2004年、2013年和2018年4度在美聯冠軍賽首役失手，然而還是贏得系列賽。太空人隊歷年來參加美國聯會年度冠軍系列賽事第1戰，收穫是3勝2敗；該隊在2017年10月9日先在季後賽第1回合淘汰紅襪隊，接著於13日在第2回合首役取勝紐約洋基隊，最終以4勝3敗勝出。

紅襪隊在這場比賽並沒有如評家期待，調派現年31歲的右投手艾伊瓦迪(Nathan Eovaldi) 成為守城先鋒，而是由現年32歲，身高6呎6吋的左投手塞爾 (Chris Sale) 登板，但是只以67球數主投2.2局，15次面對打者，有2次三振對方1次四壞球1次暴投，對手5次擊出安打，責任失掉1分。

紅襪隊因此又陸續動員7名投手馳援，其中曾經在日本職棒讀賣巨人隊，以及千葉羅德海洋隊效力的33歲右投手澤村拓一 (Hirokazu Sawamura) ，僅在第8局下出場0.1局以16球數面對4名打者，卻奉送1次四壞球1支安打和關鍵的1分。

太空人隊在第1局下就以1次犧牲打由第1棒委內瑞拉籍二壘手亞土維 (Jose Carlos Altuve)先馳得點，接著在第2(2)、3(2)、5(2)、6(2)、7(1)、8(1)局都有安打；亞土維在第6局下登場打擊，第1球就揮出左外野382英呎遠的2分全壘打，而來自波多黎各的游擊手柯瑞亞 (Carlos Javier Correa) 在第7局下登場打擊，於兩好球兩壞球時揮出左外野350英呎遠的陽春全壘打。

紅襪隊8名投手之中，有6人遭到擊出安打，4人責任失分，太空人隊8名投手之中，則有5人遭到擊出安打，2人責任失分。

亞土維在最近5場季後賽，已經獲得11分；柯瑞亞剛完成生涯第8次在季後賽單場有3支安打；左外野手布蘭德利 (Michael Brantley) 則以1支安打，維持季後賽連續16場安打不中斷紀錄。

紅襪隊投手群，看樣子還有的忙。