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場邊人語：重點執法 判罰減碼

彭廣揚

●美式足球，距離是度量衡，挺進加碼，判罰減碼。

佛羅里達州坦帕灣海盜隊14日作客賓州費城「林肯金融球場」（Lincoln Financial Field）， 在全場6萬9879名球迷關注下，在4節掌控球權39分鐘56秒下，終場以28比22擊敗費城老鷹隊，贏得12天之內第3場勝利。

坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Tom Brady）全場和26歲跑鋒佛內特（Leonard Fournette III）和33歲接球員布朗（Antonio Brown）合作無間。布朗全場嘗試接球13次9次成功累進93碼，平均每次推進10.3碼，最遠接球距離27碼，在第1節有1次接球達陣。佛內特全場6次嘗試接球全數成功，累進46碼，平均每次推進7.7碼，最遠接球距離18碼，此外，他還帶球衝鋒22次推進81碼，其中最遠衝鋒20碼，在第2和第3節時分別衝鋒達陣。

布雷迪是在大拇指傷勢還沒有痊癒情況下，累積傳球42次其中34次得逞，成功率達到80.95%，共有8次成功傳球給不同隊友，共推進297碼，有2次傳球達陣1次遭到攔截；他自己也4次持球衝鋒前進1碼。

老鷹隊在這場比賽犯規4次判罰共損失41碼，海盜隊犯規7次累積遭罰120碼；老鷹隊因此取得3次第一次攻擊機會，而海盜隊也有2次「第一擋」（First Down）機會。目前在NFL的32支球隊之中，老鷹隊、海盜隊和拉斯維加斯突擊者隊判罰次數和減碼距離分居前三名，老鷹隊共有54次判罰累積損失距離382碼，海盜隊有47次犯規判罰471碼。

依照NFL規定，球隊判罰的原因共有13種，分別是延誤比賽（DG）、搶跑（FS）、阻礙進攻（OH）、進攻方妨礙傳球（OPI）、越位（OFF）、阻礙防守（DH）、非法接觸（IC）、防守方訪礙傳球（DPI）、粗暴對待傳球手（RP）、個人犯規（PF）、不必要粗暴（UR）、違反競技精神的行為（UC）和其他原因。

聯盟本球季誓言從嚴判罰球員挑釁動作、手勢和語言（Taunting），經過五個星期的賽程，共有11支球隊因此判罰，2次判罰距離為30碼，還有9次是15碼，這些球隊包括海盜隊、西雅圖海鷹隊、紐約噴射機隊、拉斯維加斯突擊者隊、丹佛野馬隊、洛杉磯電光隊、辛辛那提猛虎隊、水牛城比爾隊、休士頓德州佬隊、印地安納亞波里斯小馬隊和芝加哥熊隊。

14日的比賽終場前5分鐘時，老鷹隊26歲的防守球員艾瓦瑞（Genard Avery）被判向對方球員佛內特挑釁，造成球隊錯失及時反攻機會。

費城 NFL 紐約

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