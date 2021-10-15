場邊人語／未被看好 勇士續跑

●大賽之前，未被看好，開賽以來，屢次跨越障礙往前跑。

在例行賽季戰績只有88勝73敗的MLB亞特蘭大勇士 隊，在44歲的總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）和65歲的總教練史尼克（Brian Gerald Snitker）合作救急之後，在季後賽 第1回合以3勝1敗成績淘汰密爾瓦基釀酒人隊晉級。釀酒人隊在例行賽季是MLB國聯中區小組冠軍，戰績95勝67敗。

這是勇士隊連續第4次晉級季後賽，也是2012年以來第6次在季後賽露面。勇士隊在2020年球季曾經有緣和洛杉磯道奇隊爭奪國聯冠軍，然而系列賽事卻在德州阿靈頓中立地點舉行，讓球迷相當失望。勇士隊的球迷上次在現場觀看勇士隊爭取聯盟出線，還是在2001年10月21日在「透納球場」（Turner Field），到訪的亞里桑納響尾蛇隊是以4比3勝出，當年勇士隊例賽戰績也是88勝74負。

由於洛杉磯道奇隊和舊金山巨人隊要到10月14日晚間才能確定誰將晉級；勇士隊目前以逸待勞備戰，如果對手是道奇隊，16日和17日將首先在亞特蘭大交鋒；如果是對抗是巨人隊，則需要等到19日、20日或者21日才有機會走訪亞特蘭大。

日前這次系列賽事，興奮的球迷終於確認勇士隊投手3+1陣容的犀利，搶盡釀酒人隊先發和終結投手的鋒頭。勇士隊在排定的5場比賽，第1戰在客場落敗之後，連贏3場出線，而且第4戰是在主場4萬195名球迷吶喊之下以再見全壘打反敗為勝。

勇士隊的王牌投手群是由坦帕灣光芒隊投效、37歲的先發右投摩頓（Charlie Morton）、27歲左投弗里德（Max Dorian Fried）、23歲右投安德森（Ian Anderson），以及連續3次終結成功的左投史密斯（William Michael Smith）組成。

釀酒人隊的27歲左投海德（Josh Hader）在第4戰關鍵時刻失手，28歲先發右投郝瑟（Adrian David Houser）登板各有勝負，也是28歲的右投伍卓夫（Brandon Woodruff）第2戰承擔敗責，26歲先發右投柏恩斯（Corbin Brian Burnes）雖在例賽拿到11勝，但是季後賽並未建功。

勇士隊是MLB老招牌，由1876年建軍以來，曾於1914、1957、1995年三度獲得年度總冠軍。1995年全隊由54歲的常勝教練考克斯（Bobby Cox）領軍，在例賽144場戰績為90勝54敗，雖是國聯東區小組冠軍，擁有3名已經入列棒球名人堂的先發投手助陣，分別是右投史摩茲（John Smoltz）、右投麥達克斯（Greg Maddux）、左投葛拉文（Tom Glavine），但是團隊平均打擊率卻是聯盟倒數；幸好該隊在季後賽3個階段14場比賽，先後擊敗科羅拉多洛磯隊、辛辛那提紅人隊和印第安那印地安人隊封王。

勇士隊是否越戰越勇，投手群是關鍵。