我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

場邊人語／未被看好 勇士續跑

彭廣揚

●大賽之前，未被看好，開賽以來，屢次跨越障礙往前跑。

在例行賽季戰績只有88勝73敗的MLB亞特蘭大勇士隊，在44歲的總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）和65歲的總教練史尼克（Brian Gerald Snitker）合作救急之後，在季後賽第1回合以3勝1敗成績淘汰密爾瓦基釀酒人隊晉級。釀酒人隊在例行賽季是MLB國聯中區小組冠軍，戰績95勝67敗。

這是勇士隊連續第4次晉級季後賽，也是2012年以來第6次在季後賽露面。勇士隊在2020年球季曾經有緣和洛杉磯道奇隊爭奪國聯冠軍，然而系列賽事卻在德州阿靈頓中立地點舉行，讓球迷相當失望。勇士隊的球迷上次在現場觀看勇士隊爭取聯盟出線，還是在2001年10月21日在「透納球場」（Turner Field），到訪的亞里桑納響尾蛇隊是以4比3勝出，當年勇士隊例賽戰績也是88勝74負。

由於洛杉磯道奇隊和舊金山巨人隊要到10月14日晚間才能確定誰將晉級；勇士隊目前以逸待勞備戰，如果對手是道奇隊，16日和17日將首先在亞特蘭大交鋒；如果是對抗是巨人隊，則需要等到19日、20日或者21日才有機會走訪亞特蘭大。

日前這次系列賽事，興奮的球迷終於確認勇士隊投手3+1陣容的犀利，搶盡釀酒人隊先發和終結投手的鋒頭。勇士隊在排定的5場比賽，第1戰在客場落敗之後，連贏3場出線，而且第4戰是在主場4萬195名球迷吶喊之下以再見全壘打反敗為勝。

勇士隊的王牌投手群是由坦帕灣光芒隊投效、37歲的先發右投摩頓（Charlie Morton）、27歲左投弗里德（Max Dorian Fried）、23歲右投安德森（Ian Anderson），以及連續3次終結成功的左投史密斯（William Michael Smith）組成。

釀酒人隊的27歲左投海德（Josh Hader）在第4戰關鍵時刻失手，28歲先發右投郝瑟（Adrian David Houser）登板各有勝負，也是28歲的右投伍卓夫（Brandon Woodruff）第2戰承擔敗責，26歲先發右投柏恩斯（Corbin Brian Burnes）雖在例賽拿到11勝，但是季後賽並未建功。

勇士隊是MLB老招牌，由1876年建軍以來，曾於1914、1957、1995年三度獲得年度總冠軍。1995年全隊由54歲的常勝教練考克斯（Bobby Cox）領軍，在例賽144場戰績為90勝54敗，雖是國聯東區小組冠軍，擁有3名已經入列棒球名人堂的先發投手助陣，分別是右投史摩茲（John Smoltz）、右投麥達克斯（Greg Maddux）、左投葛拉文（Tom Glavine），但是團隊平均打擊率卻是聯盟倒數；幸好該隊在季後賽3個階段14場比賽，先後擊敗科羅拉多洛磯隊、辛辛那提紅人隊和印第安那印地安人隊封王。

勇士隊是否越戰越勇，投手群是關鍵。

勇士 季後賽 亞特蘭大

上一則

田徑／肯亞女將陳屍家中 老公涉重嫌落網了

下一則

莫斯科網賽 瑞度卡努意外退賽

延伸閱讀

MLB／薛則再見三振 道奇擊敗巨人晉國聯冠軍賽

MLB／薛則再見三振 道奇擊敗巨人晉國聯冠軍賽
MLB／大谷翔平「二刀流」關鍵？老爹歐提茲：他單身

MLB／大谷翔平「二刀流」關鍵？老爹歐提茲：他單身
MLB／紅雀17連勝進季後賽 教頭卻丟了飯碗

MLB／紅雀17連勝進季後賽 教頭卻丟了飯碗
MLB／洋基外野手吞213K 毒舌前輩：怎不把自己殺了

MLB／洋基外野手吞213K 毒舌前輩：怎不把自己殺了

熱門新聞

瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。（路透）

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

2021-10-07 08:53
瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

2021-10-09 08:53
喬丹。（路透）

NBA／喬丹在家視訊受訪 金光閃閃「獎杯牆」意外成焦點

2021-10-12 08:53
南韓女排球員李多英在校園霸凌往事曝光後，如今又捲入家暴醜聞。(取材自Instagram)

排球／美女選手被控偷吃家暴 嗆前夫：若不滿你也劈腿

2021-10-11 08:03
大寶貝戴維斯。（美聯社）

NBA／詐取400萬醫保費 18名前球員遭拘捕

2021-10-07 20:03
杜蘭特（左）和哈登（右）將出面解決厄文拒絕施打疫苗的問題。 (美聯社)

NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決

2021-10-12 08:03

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇