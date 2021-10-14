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場邊人語／移師費城 海盜求成

彭廣揚

球員在比賽求勝，不僅是一項紀錄，也是一種態度。

主場在佛羅里達州，戰績4勝1敗的坦帕灣海盜隊，在只休息3天後，於10月14日前進到賓州費城「林肯金融球場」（Lincoln Financial Field）挑戰本季2勝3負的老鷹隊；海盜隊日前以45比17大破邁阿密海豚隊，費城老鷹隊則是以21比18險勝卡羅萊納黑豹隊。

坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Tom Brady）如今每次出場都和運動歷史連動，不停地翻開青史新頁，持續地為世代球迷帶來驚喜和讚嘆。

布雷迪自9月9日參加例行賽以來，5次上陣中有2次在客場，全隊場均得到33.4分，失分24.4分；個人累積傳球225次有149次得逞，成功率66.2%，共推進1767碼（生涯累進8萬971碼），有15次傳球達陣2次遭到攔截；這些技術統計數據不僅是NFL之最，也是許多其他相關拚體能的職業運動競技難見篇章。

NFL原來單季高齡的累積傳球距離紀錄也正是由布雷迪創下，他在年滿40歲時的2017年球季個人累積傳球581次有385次成功，比率達66.3 %，共推進4577碼。布雷迪的巔峰期間是在2007年的30歲時，新英格蘭愛國者隊全季16戰全勝，他個人傳球578次有398次成功，成功率68.9%，共推進4806碼，有50次傳球達陣成功。這些都已經存留在NFL史頁之中。

1978年當年38歲的四分衛塔肯頓（Francis Asbury Tarkenton）在效力明尼蘇達維京人隊最後一個球季時，全隊戰績雖然只有8勝7負1和，但是他個人傳球572次有345次成功，成功率60.3%，共推進3468碼，還有32次傳球達陣成功。他是布雷迪之外，另外一名「高（齡）」知名四分衛。

本季前5場賽事，海盜隊以可圈可點的表現說明它們為何可望衛冕，而布雷迪更以各種數字證明本身為什麼「最有價值」。布雷迪在面對鄰居海豚隊時，傳球41次完成30次，成功率達到73.17%，共推進411碼，還有5次傳球達陣成功和1次持球衝鋒15碼。這是他職涯第9次單場5次傳球達陣。已經退休的四分衛布里斯（Drew Brees）和大曼寧（Peyton Manning）也分別有過9次類似紀錄。

布雷迪還有過36次單場4次傳球達陣；布里斯有過37次，大曼寧有過35次。

布雷迪也有過12次單場傳球距離超過400碼；匹茲堡鋼人隊現役四分衛羅斯里斯柏格（Benjamin Todd Roethlisberger）擁有相同次數。布里斯有過16次，大曼寧有過14次。

至於布雷迪在對抗海豚隊第2節時以一記62碼長傳達陣，是個人生涯第45次單傳超過50碼。

兵臨費城，海盜求成。

費城 NFL 新英格蘭

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