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場邊人語／連輸五場 還有七障

彭廣揚

這個例行賽季已經連續5場敗北，2個賽季至今累積20場對抗無一勝出。

主場在佛羅里達州人口最多的傑克森維爾美洲虎隊，於10月10日在5萬8282名球迷捧場下，由年僅22歲的四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）先發迎戰田納西泰坦隊，可是遭到對手4節猛攻得分，終場19比37未能捍衛主場，苦吞自9月12日以來連續第5次敗戰，而且締造本季18分的最大差距。

美洲虎隊屬於NFL美聯南區小組，最近一次品嘗勝利滋味是2020年9月13日，於主場以27比20戰勝印地安納尼亞波里斯小馬隊；美洲虎隊當天的四分衛是24歲的閔斯修（Gardner Flint Minshew II）。該隊2020年賽季戰績1勝15敗，場均得分19.1分，場均失分30.8分，自2020年9月20日到2021年1月3日之間連輸15場。

2021年NFL選秀前3名分別是來自克萊門森大學的狀元勞倫斯、由紐約噴射機隊相中來自楊百翰大學的榜眼威爾森（Zack Wilson），以及舊金山四九人隊挑選來自北達科他州立大學的藍斯（Trey Lance）為探花。威爾森是在10月3日已經獲得職業生涯首勝；藍斯則是於9月12日在底特律客場完成職場首次傳球達陣。

勞倫斯參加5場比賽後，175次嘗試傳球104次完成，累積推進1146碼，6次傳球達陣8次遭到攔截，還有24次持球衝鋒累進110碼和2次衝鋒達陣。威爾森參加5場比賽，有171次嘗試傳球98次完成，累積推進1117碼，4次傳球達陣9次遭到攔截，還有8次持球衝鋒累進22碼，沒有衝鋒達陣。

美洲虎隊預定美東時間10月17日上午9時30分移師英國倫敦熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）和邁阿密海豚隊交鋒，這是一場硬仗，由於海豚隊的四分衛布里塞特（Jacoby Brissett）和跑鋒蓋斯金（Myles Gaskin）目前狀態極佳。

美洲虎隊在這場賽事之後將休息到10月30日。從10月31日起連續6個星期的賽程都遭遇頑強對象，依次包括西雅圖海鷹隊（客場）、水牛城比爾隊（主場）、印地安納尼亞波里斯小馬隊（客場）、舊金山四九人隊（主場）、亞特蘭大隼鷹隊（主場）和洛杉磯公羊隊（客場）。

這連續7場比賽將決定美洲虎隊、勞倫斯和總教練梅爾（Urban Frank Meyer）的例行賽季階段合作表現；梅爾由大學校園到職業球壇，適應了嗎？勞倫斯從高中到如今，更成熟嗎？還有，美洲虎隊有機會中止連敗紀錄嗎？

坦帕灣海盜隊在成軍之初，在1976年球季9月12日到12月12日之間曾經連敗14場，1977年球季9月18日到12月4日再敗12場，留下26連敗紀錄。

舊金山 NFL 紐約

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