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場邊人語／一己之私 愈見放肆

彭廣掦

没有星星的夜晚，會擁有什麽樣的天空？

紐約布魯克林籃網隊10月11日走訪賓州費城，和76人隊進行例行球季前的熱身比賽，籃網隊的球星厄文（Kyrie Irving）還是没有隨隊出席。

厄文由於接種疫苗的私人認知和立場，雖然紐約市政府已經於8日放行他在布魯克林區參加户外訓練，然而他倒底何時、何地和如何才能恢復正常出赛，還是懸念。

籃網隊在10月3日季前熱身賽以123：97戰勝洛杉磯湖人隊，8日再以119：115擊退密爾瓦基公鹿隊，這兩埸指標性賽事證明該隊在這個例行和季後賽或許能夠有大作為。

29歲的厄文於2019年7月6日投奔籃網隊，至今只代表該隊出戰2個球季74場，平均上場時間34.4分鐘，但是已經有7次由於違反職業和專業規矩遭到罰款，金額自2000元、2萬5000元到40萬8445元不等。

厄文此時的恣意獨行，是否會損及篮網隊奪標希望？

答案是絕對性肯定。

籃網隊預定19日起展開球季82場例行賽，如果至少有41場没有厄文助陣，還要再加上與紐約同城對手尼克隊交手，僅僅就球員調度而言，籃網隊總教練納許（Steve Nash）能够再不發言、不處理作戰資源緊縮的紅色警報？

厄文縱然尚未年滿30歲，而且目前場均得到27分，但是如果因為紀律問題長期失控，並不是沒有可能演變成有行無市，就此打住美加職籃生涯。

厄文在11日並未出場，而76人隊還有約在身的主將西蒙斯（Ben Simmons）11日也沒有上陣。西蒙斯和厄文都是因為一己之私，不願受到大家公認的遊戲規則約束，其實正踩住紅線，成為另一種放肆。

厄文 紐約市 布魯克林

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