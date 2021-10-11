我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

場邊人語／藍鳥折翼 能不在意

彭廣揚                

1個大聯盟2個聯會3支球隊入圍，自己偏偏是第4名。 

主場在加拿大東部多倫多羅傑斯中心(Rogers Centre) 藍鳥隊，於10月3日在加拿大主場，由34歲的左投手柳賢振 (Hyun Jin Ryu,) 先發，以12比4擊敗巴爾迪摩金鷹隊，完成例行賽季91勝71敗的戰績。由於美國職棒大聯盟 (MLB) 美國聯會東區小組5支球隊之中有4隊累積勝場90次，藍鳥隊只能感嘆1場之差，造成全隊只有眼睜睜地看著坦帕灣光芒隊、波士頓紅襪隊和紐約洋基隊晉級。 

這是從1994年大聯盟實施2個聯會分屬6個小組以來，第1次出現同組有4支球隊累積勝場都超過90次。這也是藍鳥隊歷史上，第4次在例行例行賽季最後 一個比賽日，還有機會晉級季後賽或者加賽決定晉級；前3次分別是在1987年、1990年和2016年。 

藍鳥隊其實在例行賽季表現搶眼。 

全隊在球季的最後31場比賽，也就是在整個9月和10月初應戰，戰績22勝9敗，獲勝率 .710，是美國聯會最佳者。  

該隊在162場賽事之中，動用過62名球員，其中38 人職司投手。現年30歲，身高6呎2吋的先發左投手瑞伊 (Robbie Glenn Ray)，主投32場193.1局，累積23次優質先發，有248次三振戰績13勝7敗，防禦率2.84，「平均每局讓打者上壘數」為1.045，是美國聯會頂尖投手 。他並且直追前輩隊友右投手克萊門斯 (Roger  Clemens) (1997 & 1998) ，以及右投手柏奈特 (A.J. Burnett )(2008)， 成為美國聯會的三振王。 

藍鳥隊從4月1日起展開例賽，共參加80次主場賽事，戰績47勝33敗；但是藍鳥隊最近3個賽季的「主場」分別在加拿大多倫多、紐約州水牛城和佛羅里達州丹尼丁(Dunedin)。換句話說，球隊由於防疫原因由被迫出走到最終歸鄉，相距670天，是大聯盟史頁中僅見的出行。此外，該隊由7月30日回到多倫多之後直到球季結束，作戰紀錄為40勝23敗，只比同期洛杉磯道奇隊的44勝和舊金山巨人隊的43勝遜色。 

藍鳥隊在例行賽季開轟262次，明顯領先緊隨其後的巨人隊241次，締寫大聯盟年度紀錄；在這些全壘打之中，有62次是打者看中第1球就擊出紅不讓，還有242次由右手打者轟出全壘打。全隊在正個賽季只有1218次三振，這是從1995年克里夫蘭印地安人隊以來，又有球隊能夠同時祭出最多次全壘打，以及遭受最少次三振出局。至於藍鳥隊的一壘手小葛雷諾 (Vladimir Guerrero Jr. ) 和二壘手塞米恩 (Marcus Andrew Semien) 聯手轟出93次全壘打，也是另一項打擊紀錄。 

美國 加拿大 紐約州

上一則

NFL／霍普金斯「神接」達陣 紅雀5連勝

下一則

NFL／紅雀蛻變 穆雷改掉惡習 打出MVP價值

延伸閱讀

MLB／泰勒正投球 觀眾席的「他」長一模一樣 球迷嚇傻

MLB／泰勒正投球 觀眾席的「他」長一模一樣 球迷嚇傻
MLB／真假全壘打各1發 勇士扳平釀酒人

MLB／真假全壘打各1發 勇士扳平釀酒人
得獎模式啟動 大谷翔平被棒球文摘評為年度最佳球員

得獎模式啟動 大谷翔平被棒球文摘評為年度最佳球員
MLB／大谷翔平奪「棒球文摘」MVP 首位亞洲人獲獎

MLB／大谷翔平奪「棒球文摘」MVP 首位亞洲人獲獎

熱門新聞

瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。（路透）

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

2021-10-07 08:53
湯姆戴利是英國跳水名將，受到全球粉絲喜愛。（歐新社資料照片）

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

2021-10-03 11:22
瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

2021-10-09 08:53
大寶貝戴維斯。（美聯社）

NBA／詐取400萬醫保費 18名前球員遭拘捕

2021-10-07 20:03
杜蘭特(右)表示尊重厄文(左)不打疫苗的個人決定，但也期盼他能成為籃網追逐總冠軍的一分子。 （取材自籃網官方推特）

NBA／厄文「不打疫苗不能出賽」杜蘭特回應了…

2021-10-07 08:37
U23世界盃古巴代表隊。（取自WBSC官網）

U23世界盃棒球賽 古巴隊11名球員叛逃

2021-10-03 14:43

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升