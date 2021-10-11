場邊人語／藍鳥折翼 能不在意

1個大聯盟2個聯會3支球隊入圍，自己偏偏是第4名。

主場在加拿大 東部多倫多羅傑斯中心(Rogers Centre) 藍鳥隊，於10月3日在加拿大主場，由34歲的左投手柳賢振 (Hyun Jin Ryu,) 先發，以12比4擊敗巴爾迪摩金鷹隊，完成例行賽季91勝71敗的戰績。由於美國 職棒大聯盟 (MLB) 美國聯會東區小組5支球隊之中有4隊累積勝場90次，藍鳥隊只能感嘆1場之差，造成全隊只有眼睜睜地看著坦帕灣光芒隊、波士頓紅襪隊和紐約洋基隊晉級。

這是從1994年大聯盟實施2個聯會分屬6個小組以來，第1次出現同組有4支球隊累積勝場都超過90次。這也是藍鳥隊歷史上，第4次在例行例行賽季最後 一個比賽日，還有機會晉級季後賽或者加賽決定晉級；前3次分別是在1987年、1990年和2016年。

藍鳥隊其實在例行賽季表現搶眼。

全隊在球季的最後31場比賽，也就是在整個9月和10月初應戰，戰績22勝9敗，獲勝率 .710，是美國聯會最佳者。

該隊在162場賽事之中，動用過62名球員，其中38 人職司投手。現年30歲，身高6呎2吋的先發左投手瑞伊 (Robbie Glenn Ray)，主投32場193.1局，累積23次優質先發，有248次三振戰績13勝7敗，防禦率2.84，「平均每局讓打者上壘數」為1.045，是美國聯會頂尖投手 。他並且直追前輩隊友右投手克萊門斯 (Roger Clemens) (1997 & 1998) ，以及右投手柏奈特 (A.J. Burnett )(2008)， 成為美國聯會的三振王。

藍鳥隊從4月1日起展開例賽，共參加80次主場賽事，戰績47勝33敗；但是藍鳥隊最近3個賽季的「主場」分別在加拿大多倫多、紐約州 水牛城和佛羅里達州丹尼丁(Dunedin)。換句話說，球隊由於防疫原因由被迫出走到最終歸鄉，相距670天，是大聯盟史頁中僅見的出行。此外，該隊由7月30日回到多倫多之後直到球季結束，作戰紀錄為40勝23敗，只比同期洛杉磯道奇隊的44勝和舊金山巨人隊的43勝遜色。

藍鳥隊在例行賽季開轟262次，明顯領先緊隨其後的巨人隊241次，締寫大聯盟年度紀錄；在這些全壘打之中，有62次是打者看中第1球就擊出紅不讓，還有242次由右手打者轟出全壘打。全隊在正個賽季只有1218次三振，這是從1995年克里夫蘭印地安人隊以來，又有球隊能夠同時祭出最多次全壘打，以及遭受最少次三振出局。至於藍鳥隊的一壘手小葛雷諾 (Vladimir Guerrero Jr. ) 和二壘手塞米恩 (Marcus Andrew Semien) 聯手轟出93次全壘打，也是另一項打擊紀錄。