場邊人語／鋼人受力 不能不理

匹茲堡的「鋼人」羅斯里斯柏格（Benjamin Todd Roethlisberger），開季後受力只增不減。

戰績只有1勝3敗的匹茲堡鋼人隊，10月10日美東日光節約午後1時起，在「亨氏球場」(Heinz Field) 迎戰3勝1敗的丹佛野馬隊。鋼人隊是由即將年滿40歲的四分衛羅斯里斯柏格領銜應戰；到訪的野馬隊期望正在進行腦震盪觀察的28歲四分衛布吉沃特 (Theodore Edmond Bridgewater) 屆時能夠可以領軍作戰，但是同時也安排24歲的四分衛洛克 (Paul Andrew Lock) 待命支援。

鋼人隊代表美國 職業美式足球大聯盟 (NFL) 美國聯會北區小組，野馬隊則來自美聯西區小組，雙方至今只交鋒過33次，野馬隊勝出20次。值得注意的是，兩支球隊在季後賽 交鋒過8次，6次都關係到誰最後代表美國聯會參加「超級盃」大賽。鋼人隊曾經8次參加季後賽6度勇奪年度總冠軍；野馬隊也是8次參加季後賽只有3度勇奪年度總冠軍。

10日的比賽，及時考驗鋼人隊能否踩住剎車停止自從9月19日起連續3場敗北的局面，以及再次檢視羅斯里斯柏格在49歲的新任攻擊教練 (Mathew Robert Canada) 指導下，可不可以在隊友配合之下，抵擋住對方的擒殺防守和施展有效攻勢？

鋼人隊最近一次在主場連吃兩場敗仗，須要回溯到2003年9月28日輸給田納西泰坦隊和10月5日敗給克里夫蘭布朗隊。

羅斯里斯柏格身高6呎5吋(196公分)，是2004年鋼人隊選秀狀元，6次當選全明星2次榮登年度總冠軍。他在本球季表現差強人意，4場賽事共有170次傳球其中 109次成功，成功比例64.1%，累積推進1033碼只有4次傳球達陣4次遭到攔截10次遭遇擒殺，最遠傳球距離52碼。

他最近一次對抗野馬隊得勝，是於2006年1月22日下午在丹佛客場，時年24歲的他全場29次傳球21次成功，累積推進275碼有2次傳球達陣1次持球衝鋒達陣，沒有遭到攔截但是2次遭遇擒殺，最遠傳球距離30碼。

野馬隊的32歲狙殺四分衛專家米勒 (Von B'Vsean Miller)，將是羅斯里斯柏格的剋星。這名身高6呎3吋，然而動作敏捷的單邊防守球員，是於2011年由野馬隊在選秀第1輪第2順位選中。8次當選全明星有1次榮登年度總冠軍。本球季出賽4次，在和紐約 巨人隊、紐約噴射機隊、傑克森維爾美洲虎隊和巴爾迪摩烏鴉隊交戰時，每場比賽都有擒殺成功畫面。

鋼人隊馳名的四分衛殺手是現年26歲的華特 (Trent Jordan Watt)。他身高6呎4吋，３次當選全明星，2017年9月10日參加職業聯賽以來，在63場賽事中有24次沒有擒殺紀錄，但是在這個球季3次出賽有5次擒殺對方傳球手成功。

米勒遭遇羅斯里斯柏格，正是針鋒相對。