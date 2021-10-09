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場邊人語：彈指之間 公羊領先

彭廣揚

●轉瞬之間，主隊和客隊的四分衛右手手指都受了傷，一人忍痛續戰 ，另一人則是場邊觀戰。

10月7日洛杉磯公羊者隊由33歲四分衛史塔福特（John Matthew Stafford）領軍走訪華盛頓州西雅圖；西雅圖海鷹隊是以32歲四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson）率軍迎戰。這場賽事是史塔福特首次在西雅圖拿下勝利。

2017年1月7日在西雅圖，在6萬8788名爆滿觀眾關注下，威爾森傳球224碼有2次傳球達陣，而當年史塔福特傳球推進205碼卻沒有傳球達陣，海鷹隊終場以26比6告捷。

身高6呎3吋的史塔福特是2009年底特律獅隊選秀狀元，於今年1月30日才被交易到公羊隊，公羊隊原來的當家四分衛是26歲的高夫（Jared Thomas Goff）。史塔福特目前是NFL傳球王，5場賽事共有172次傳球其中117次成功，成功比率68%，平均每次傳球推進9.2碼，累積推進1587碼有12次傳球達陣3次遭到攔截4次遭遇擒殺，最遠傳球距離75碼。

威爾森身高5呎11吋，剛於10月3日在舊金山客場以28比21擊敗四九人隊，他在7日23次傳球有16次成功，累積推進149碼有2次傳球達陣和1次持球衝鋒達陣，拿到個人從2012年9月9日參與職業聯賽以來第100勝。在NFL歷史上，只有已經退休的四分衛大曼寧（Peyton Williams Manning）曾經在入行10年締造百勝紀錄。

雙方第1節都無功而還，第2節時由威爾森以1分鐘37秒發動3次攻勢推進36碼，運用19碼短傳以7比0開局領先。公羊隊在上半場結束時以3比7落後。然而進入第3節後，公羊隊面對現場球迷鼓譟，仍然2次傳球達陣，再將比數逆轉到16比7超前。

海鷹隊在第4節還剩14分鐘42秒時，以30歲的史密斯（Eugene Cyril Smith III）替換右手指受傷的威爾森，並且在5分鐘26秒內發動10次攻勢推進85碼腳踢攻門成功、將比數拉近到14比16，但是公羊隊立即以3分鐘8秒發動6次攻勢推進73碼傳球達陣，再將比數拉開到14比23。海鷹隊在終場前2分鐘2秒，史密斯傳球遭到公羊隊防守球員史考特（Nicholas Michael Scott）攔截失去逆轉的控球權。

公羊隊和亞里桑納紅雀隊、海鷹隊和舊金山四九人隊同屬NFL國聯西區小組；公羊隊賽後戰績達4勝1負，成為本球季第2支達到4勝的隊伍，而海鷹隊戰績由2勝2負演變成2勝3負，40%的勝率在國聯看齊底特律獅隊、明尼蘇達維京人隊、亞特蘭大隼鷹隊、費城老鷹隊、紐約巨人隊。在美聯則超越德州休士頓德州佬隊、傑克塞維爾美洲虎隊、明尼亞波里斯小馬隊、紐約噴射機隊、邁阿密海豚隊、新英格蘭愛國者隊和匹茲堡鋼人隊。

亞里桑納紅雀隊10月3日以37比20取勝洛杉磯公羊隊，是NFL至今唯一四連勝隊伍；該隊上個球季戰績8勝8負，2次遭遇公羊隊都是兵敗而還。

西雅圖 NFL 紐約

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