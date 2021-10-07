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場邊人語／洋基打包 紅襪披袍

彭廣揚

主帥調度得宜，眾人發揮得意，因此一戰勝出晉級！

紐約洋基隊於10月5日開拔到波士頓「芬威球場」（Fenway Park）挑戰紅襪隊，揭開MLB季後賽序幕。3萬8324名球迷興奮地進場觀看這場費時3小時13分鐘的龍爭虎鬥；雙方各自調派5名投手把關，並且由2名球員分別在2局擊出全壘打，洋基隊終場以2比6兵敗客鄉，首先揮手告別季後賽程。

這是紅襪隊自從1901年成軍、121個球季中第25次晉級季後賽，也是2018年10月28日擊敗洛杉磯道奇隊奪得年度總冠軍之後，首次又有機會踏上奪標之路。紅襪隊參加外卡驟死賽的陣容，包括12名投手和14名守備位置球員，其中7名投手和7名守備球員都至少有過1次季後賽經驗，3人則有過獨特的外卡作戰經歷。

紅襪隊其實在4月2日例行賽季開始時，戰績著實令球迷又驚又喜，先是在主場連續3場輸給巴爾的摩金鶯隊，然後於4月5日到14日之間，如同盪鞦韆般地連續9次傳出捷報。這種戰績先衰反彈事實，在職業聯賽中還是首次出現。

31歲右投艾伊瓦迪（Nathan Edward Eovaldi）在紅襪隊球季首役中先發主投5.1局，終場承擔敗責，也是9月24日在主場任由洋基隊張狂以3比8告捷的敗戰投手。洋基隊當晚以31歲右投柯爾（Gerrit Alan Cole）先發6局拿下本季第16場勝投。艾伊瓦迪相對地只登板2.2局，遭擊出7支安打1支全壘打，責失7分，本季第9次敗投。

然而，5日柯爾和艾伊瓦迪再度對決，柯爾是以50球數僅僅登板2局面對12席打者，紅襪隊在第1局下就由第4棒游擊手波賈茲（Xander Jan Bogaerts）揮出帶有打點的全壘打；他登場遭擊出4支安打2支全壘打，三振3次送出2次四壞球，責失3分，防禦率高達13.50。艾伊瓦迪的穩定表現為這場只能贏不能輸的比賽定調。他以71球數主投5.1局，面對20席打者次，遭擊出4支安打1支陽春全壘打，三振8次沒有四壞球，責失1分，防禦率只有1.69。

紅襪隊在21世紀已4次勇奪年度總冠軍，是MLB最佳紀錄，舊金山巨人隊以3次緊隨；波士頓球隊在2002年更換所有權之後，已經11次晉級季後賽。最近20年來，只有紐約洋基隊的16次、聖路易紅雀隊13次、洛杉磯道奇隊13次和亞特蘭大勇士隊的11次可堪類比。

紅襪隊歷年來季後賽戰績是103勝86敗1和，將於7日前往坦帕灣光芒隊在佛州聖彼得堡主場進行5戰3勝的系列賽。光芒隊是例行賽美聯東區小組冠軍，擁有美聯最佳戰績100勝62敗。也在美聯東區的紅襪隊例行賽戰績是92勝70敗。紅襪隊最近一次在季後賽第7場戰役（Winner-take-all Game），就是2008年10月19日在客場以1比3向光芒隊低頭。

季後賽 洋基 紐約

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