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場邊人語／終於接戰 尋覓破綻

彭廣揚

短兵接戰，但看誰人先著顯露破綻。

美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 新英格蘭愛國者隊，10月3日晚間8時20分起，在波士頓郊區吉利球場 (Gillette Stadium)迎戰上屆超級盃得主坦帕灣海盜隊。雖然大聯盟的例行賽季賽程只進入第4周；然而這兩支球隊對仗，似乎讓球迷提早嗅出爭奪年度總冠軍的氛圍。

志在衛冕冠軍的海盜隊，開季後取勝達拉斯牛仔隊和亞特蘭大隼鷹隊，卻敗於洛杉磯公羊隊，目前的進攻數據強過愛國者隊，譬如海盜隊場均得到34.3分，和愛國者隊場均丟失17分比較，落差有 17.3分。愛國者隊在本季戰績1勝2敗，稱臣對象是邁阿密海豚隊和紐奧良聖徒隊。 

3日不尋常的1場賽事關係2支球隊和3位主角；分別是統領愛國者隊22個球季，現年69歲的總教練比利契克(William Stephen Belichick)、在今年職業選秀第1輪15順位入選的23歲四分衛瓊斯(Michael McCorkle "Mac" Jones)，以及現年44歲，在本季前3場比賽已經10次傳球達陣，累積傳球距離達到1087碼，傳球成功率有68.8%的海盜隊四分衛布雷迪(Thomas Edward Patrick Brady)。

愛國者隊曾經是布雷迪效力20個球季的母隊，所以他是比利契克的舊部屬；瓊斯則是比利契克親自圈選的6呎2吋先發新秀。3日晚間的賽事，因此衍生有3個懸念：比利契克如何在舊愛和新歡之間求取平衡？布雷迪南漂之後首次北上，是否能在波士頓哼唱一曲「往事只能回味」？比利契克和布雷迪的師徒一段情，是不是勝過布雷迪和瓊斯之間存在的類比和對比？

比例契克如今已經在職業美式足球運動天地執教47個球季，除了栽培過布雷迪之外，先後還和多名主戰四分衛合作，包括在1985年由克里夫蘭布朗隊圈選為狀元，並且於1990年到91年間，締造連續308次傳球零失誤的冦薩(Bernie Joseph Kosar Jr.)、1987年由海盜隊看中為狀元的泰斯塔維德(Vincent Frank Testaverde)、1993年由愛國者隊看上為狀元，並且和布雷迪互相成為替補的布萊德索(Drew McQueen Bledsoe)，還有目前扮演邁阿密海豚隊傳球手的布里塞特(Jacoby Brissett)、在舊金山49人隊攻擊發動人蓋羅波洛(Jimmy Garoppolo)，以及「後布雷迪時代」愛國者隊首名先發四分衛紐頓(Cam Jerrell Newton)。 

愛國者隊的當家四分衛瓊斯年紀雖輕，然而有幸在高中、大學和職業階段，經歷過3位著名大師栽培，他們是剛剛於2020年2月27日辭世的羅傑斯(Charles Buxton "Corky" Rogers IV)、現任阿拉巴馬大學校隊總教練沙邊( Nick Saban Jr.)，以及大聯盟唯一贏得過6座超級盃的總教練比利契克。

布雷迪這次是難得回家看看，愛國者隊只得自嘆「有多少愛可以重來」，至於瓊斯，還真是「講不出再見」！

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