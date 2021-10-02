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場邊人語／四月未見 陣容改變

彭廣揚

●時間催化改變，見證抉擇。

2021年6月1日在紐約市布魯克林，作客的波士頓塞爾蒂克隊和籃網隊進行季後賽第1回合第5場賽事，客隊雖然有4名先發球員得分雙位數，終場還是以109比123落敗。塞爾蒂克隊在這場比賽排定先發陣容是小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）、組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）、得分後衛藍福特（Romeo James Langford）、來自法國的小前鋒佛尼爾（Evan Mehdi Fournier）和加拿大多倫多出生的中鋒湯姆森（Tristan Trevor James Thompson）。

當時，組織後衛沃克（Kemba Hudley Walker）、得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）和6呎8吋中鋒威廉斯（Robert Lee Williams III）都因為掛彩而未能出賽。

之後，在紐約市布朗士出生的沃克於8月10日投效紐約尼克隊；佛尼爾在參加日本東京奧運會之後，於8月17日也被交易到尼克隊。布朗則於5月12日成攻接受左手腕手術。威廉斯則於8月24日主動和塞爾蒂克隊簽訂為期4年總價4800萬元合約。至於來自多明尼加，現年35歲的中鋒霍福特（Alfred Joel Horford）在輾轉費城七六人隊和奧克拉荷馬城雷霆隊之間後，於6月18日重回塞爾蒂克隊。

身高6呎8吋、現年23歲的杜克大學校友泰托姆，以及現年24歲、身高6呎6吋的2016年選秀第3順位布朗，在沃克離隊之後，本球季會不會經常性以合體方式先發登場，還是會在短暫先發亮相之後，改以輪替方式各自發揮？布朗和泰托姆都是得分高手，在防守端其實有許多同質特色，也就是彼此可以互換。

他們兩人都獲選本年度全明星，並且應邀參加三分球比賽；布朗是第1次擁有全明星殊榮，泰托姆則是第2度膺選。這也是自1953年之後，塞爾蒂克隊史上第2次有2名球員同年當選全明星。

在2020年球季的主場開幕戰，也就是12月23日迎戰密爾瓦基公鹿隊時，先發陣容包括布朗、史馬特、泰托姆、湯姆森和來自德國的泰斯（Daniel Theis）。布朗上場37分鐘38秒得到33分5個籃板球4助攻，罰球率百分之百；泰托姆上陣32分鐘49秒，得到30分3個籃板球和3次助攻。這次表現使他們成為球隊成軍以來首次有2名球員在開季首戰就雙雙至少都得到30分。

NBA各球隊每個人都有破網得分本事，然而「集（球）權」原則也是普遍；布朗和泰托姆面對新局，倒底是獨奏、齊聲，還是輪唱為上策？

紐約市 東京奧運 威廉

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