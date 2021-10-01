場邊人語／9月棒球 予取予求

9月底的MLB充滿著「送舊迎新」的情緒，大家在欣賞依舊之間，或多或少都在找尋新人、新事和新勢。

感謝，於是成為部分球隊此刻最主要的追求。譬如正在和紐約 洋基隊、波士頓紅襪隊、多倫多藍鳥隊和奧克蘭運動家隊爭奪美聯季後外卡名額的西雅圖水手隊，從9月30日起連續3次主場賽事都是以銘謝惠顧為主題，分別舉行「感謝所有球迷」（Fan Appreciation Night）、「感謝季票球迷」（Season Ticket Member Appreciation Night）、「感謝孩童」（Kids Appreciation Day）活動。

屬於MLB國聯中區的聖路易紅雀隊，28日主場出賽吸引了3萬5726名球迷捧場，只用2小時54分鐘在9局擊出11支安打（3支全壘打），以 6：2取勝小組宿敵密爾瓦基釀酒人隊，迎來球隊自9月11日以來連續第17場比賽捷報。

紅雀隊因此正式獲得國聯最後一張季後外卡資格，預定於10月6日前進加州挑戰舊金山巨人隊或者洛杉磯道奇 隊，這兩支球隊目前在本季的戰績都超過100勝。

該隊進入21世紀以來，22次嘗試晉級季後賽 ，15次成功。現任53歲總教練席爾特（Mike Timothy Shildt）於2019年真除代理職位，此後連續3年打進季後賽。紅雀隊自1882年成軍以來，有81個例行賽季贏多輸少，曾經11次榮獲年度總冠軍。

2017年8月24日到9月14日，克里夫蘭印地安人隊曾經創下例行賽季22場連勝紀錄。而紐約巨人隊（舊金山巨人隊的前身）於1916年曾經寫下單季連續27場未嘗敗績的紀錄。

紅雀隊在9月4日到7日之間先後敗給釀酒人隊和道奇隊共4場，球評一度認為挺進季後賽機會渺茫，只有2.8%；但是4天之後，紅雀隊脫胎換骨，遭遇辛辛那提紅人隊2場、紐約大都會隊3場、聖地牙哥教士隊3場、釀酒人隊5場和芝加哥小熊隊4場共17次得勝，刷新歷年隊史9月單月連勝紀錄。

芝加哥小熊隊在1935年9月4日到27日，曾經締造單月連續21勝的紀錄。

紅雀隊在28日的比賽調派剛剛歡慶40歲、6呎7吋右投韋恩萊特（Adam Wainwright）本季第32次先發登板；他不負球隊所託，全場以102球數面隊19名打者，主投6局三振4次有2次四壞球保送，被擊出7支安打含1支全壘打，責失2分，但是獲得歷史性的17+17佳績，就是個人本季第17勝，球隊本季第17場連勝。

墨西哥出生的右投蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）則仍然負責關門。

這是韋恩萊特本球季最後一次先發；紅雀隊即將面對攻守俱佳的巨人隊或者道奇隊，韋恩萊特和6呎5吋的左投哈普（James Anthony Happ） ，在單場淘汰比賽中都可能扮演先發和救援角色，換句話說，「二人轉」是玩定了。