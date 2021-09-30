場邊人語／問號多多 不宜再拖

有些事一直鬧得沸沸揚揚，不如趕緊梳理清清爽爽。

NBA 30支球隊的例行賽季前集訓同步於9月28日展開，各隊首要任務除了由總教練和總經理出席「媒體日」（Media Day）活動即席備詢外，就是在10月3日季前賽開始之前，仔細檢視正規征戰和預備支援部隊的可能陣容，並且在19日之前，確認整個賽季15人作戰名單。

NBA東區和西區所屬球隊都有許多懸念，包括例行賽季由72場賽程恢復到82場賽程後，教練和球員身心如何配合調整？每支球隊球員已經接種疫苗 的比例？如何保護球隊、球場和球賽相關人員和位接受疫苗接種球員接觸的安全？

以費城76人隊為例，全隊在「媒體日」的活動中，關心話題竟然都集中在缺席的西蒙斯（Benjamin David Simmons）。西蒙斯在澳大利亞出生，現年25歲，原為少有6呎11吋組織後衛。西蒙斯為何堅持在6月20日主場兵敗後就不再歸隊？為什麼他的隊友安比德（Joel Hans Embiid）和哈瑞斯（Tobias John Harris）想去加州遊說他改變心意卻未能成行？他難道不在乎每次練習和出賽缺席多達22萬7613元的罰款？76人隊究竟怎麼善後這個棘手人事窘境？

由於大聯盟和球員工會沒有達成協議，所以至今沒有硬性規定各隊球員必須接種疫苗，但是卻期望現役球員最終接種疫苗比例在九成以上。部分球隊的東主（如洛杉磯 快艇隊）也還沒有披露相關信息，但是猶他爵士隊和休士頓火箭隊2支隊伍，球員則是百分之百接種了疫苗。

布魯克林籃網隊組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）和華盛頓巫師隊得分後衛畢爾（Bradley Emmanuel Beal），都表示以私人原因不接種疫苗；金州勇士 隊大前鋒維金斯（Andrew Christian Wiggins）曾以宗教理由申請豁免接種被駁回。至於已於1995年入列籃球名人堂的中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），則公開以書面支持現役球員接種疫苗，否則不應該留在球隊。

其他的季前發燒話題，包括三分球射手湯普森（Klay Thompson）歸隊後，對於金州勇士隊整體戰力的影響？洛杉磯湖人隊全隊平均年齡達到30.3歲，和勇奪年度總冠軍的密爾瓦基公鹿隊27.3歲明顯有落差，今年難道老兵更多？亞里桑納州鳳凰城太陽隊在上次季後賽連闖3關16場較量，造成湖人隊，丹佛金塊隊和洛杉磯快艇隊飲恨，本屆賽局是否如出一轍？

此外，布魯克林籃網隊在告別格林（Jeff Green）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）後，3+3的新陣容—大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、雙後衛哈登（James Edward Harden Jr.）、組織後衛厄文、中鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、大前鋒米爾賽普（Paul Millsap） 、 組織後衛米爾斯（Patty Mills）合體，能否如願成為王座的角逐者？年僅21歲的紐奧良鵜鶘隊大前鋒威廉森（Zion Lateef Williamson）右腳傷勢日前經歷開刀，是不是趕得及參加10月20日在主場開季大戰費城76人隊？

既然問號多，事不宜拖。