場邊人語／百年情藏 再見酋長

●必然的不捨。

MLB克里夫蘭印第人隊（Cleveland Indians）9月27日下午在1萬3121名熱情球迷見證之下，以2小時44分鐘完成例行賽季第156場賽事，也是第81次主場出賽，經過9局奮戰以8比3力克坎薩斯城皇家 隊，從此向「印地安人」隊名、暱稱「部落」（The Tribe）和「瓦胡酋長」（Chief Wahoo）的標記說聲再見。

這場補賽其實是由於受到天氣影響而延期比賽；印地安人隊原定9月22日在「前進保險 球場」（Progressive Field）迎戰皇家隊。

印地安人隊在這場歷史性對陣中，調派休息了5天的26歲加拿大 籍右投康崔爾（Cal Quantrill）先發登板，33歲的蕭爾（Bryan Anthony Shaw）中繼，再由來自多明尼加的23歲終結者右投克拉斯（Emmanuel Clase）守護勝局。康崔爾本季累積上場40次，第22次輪值先發6局，三振5次沒有送出四壞球，被擊出6支安打責失3分，防禦率2.89。克拉斯以13球面對3名打者完成任務。蕭爾救援成功，獲得本季第20個中繼點；這是他第455次代表印地安人隊以救援投手身分登板，還差2場就打破已於2019年6月14日退役的右投手艾倫（Cody Edward Allen）的牛棚紀錄。

康崔爾在年度全明星表演賽結束之後，14次先發有10次單場失分在1分之內，成為自1968年身高6呎5吋的左投麥克道威爾（Sam Edward Thomas McDowell）創下紀錄之後，首位印地安人隊投手能夠在單一球季至少10次場場先發都維持責失在1分之內。

6月間由中外野手回任游擊手的羅沙里歐（German Amed Rosario）搶盡這場比賽攻擊端鋒頭。25歲的他來自多明尼加，擔任第2棒打擊，全場5個打數4次安打，包括第3局下無人在壘和無人出局時1支全壘打，得到2分有3個打點，平均打擊率為.283。

這是羅沙里歐在本季第6次單場至少擊出4支安打；他於8月31日在客場對抗皇家隊時，5次站上打擊區揮出5支安打，包括開賽後1支351英呎的場內全壘打，1支中外以方向420英呎遠的全壘打，還有2分和5個打點，這種單場5-5-5打擊表現，在印地安人隊史頁中前所未見。

印地安人上次出現單季個人有6次單場6支安打，還是在1986年由年度打點王外野手卡特（Joe Carter）創下。

就在一個有著秋陽、微風的午後，克里夫蘭印第人隊這個擁有106年戰史的老字號不再營業；這座城市的職棒隊從此改名為守護者隊（Cleveland Guardians），然而，它如何守護幾代人的傷感和懷舊呢？