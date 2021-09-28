場邊人語／哈佛美足 連勝起初

●在2萬748名師生和校友的捧場關注之下，哈佛大學 美式足球 校隊於9月24日在主場拿到球季的開門紅。哈佛大學校隊當晚在哈佛球場（Harvard Stadium）上半場就以42：0遙遙領先，終場以49：17橫掃到訪的布朗大學；而稍早於18日在華盛頓哥倫比亞特區古柏球場（Cooper Field），該隊是以44：9大勝喬治城大學隊。由於新冠狀肺炎傳染病疫情的影響，哈佛大學美式足球隊最近一次主場競技是2019年11月16日，當著8113名觀眾的面以20比24飲恨。

哈佛大學在這個例行賽季由9月18日起到11月20日連續10個星期六出賽，10月23日開始將連續5次遭遇長春藤運隊聯盟隊伍，依序包括普林斯頓大學、達特茅斯學院、哥倫比亞大學、賓州大學；從1875年11月13日起每年都進行的哈佛大學和耶魯大學 「大對決」（The Game），本屆在耶魯大學校園舉行，是哈佛大學例行賽季的壓台賽事。

哈佛大學美式足球校隊自1956年起，在長春藤運隊聯盟（Ancient Eight）例行賽季曾經17次奪得年度冠軍，落後於達特茅斯學院的19次和賓州大學的18次；最近一次獲得例行賽季優勝是在2015年。針對長春藤運隊聯盟8支美式足球隊伍的評估，哈佛大學戰力在開季前排名第4，緊接在普林斯頓大學、耶魯大學、達特茅斯學院之後，不過由於哈佛大學在開季後的客場和主場都贏得輕鬆，聯盟的戰情也有變化，哈佛大學校隊還是有希望在總教練墨菲（Tim Lester Murphy）指導之下，第10度躍登例行賽季王座。

24日的夜戰是墨菲總教練在哈佛大學任教28年以來第27次領軍參加常春藤盟校例行賽季，也是第22次高奏凱歌。他即將於10月9日年滿65歲，於1993年12月7日應聘到哈佛大學。任內分別於2001年例行球季締造9全勝，以及2004年和2014年10全勝的紀錄，並且在2013年到2015年間連續3個例行球季領先群倫。從2001年到2016年之間的連續16個球季，墨非總教練的例行賽事戰績都是贏多輸少；歷年來有31名和NFL 簽約的球員都接受過墨菲指導。

墨菲總教練在取勝曾經任教過的布朗大學後，在哈佛大學的戰績達到180勝81敗，超越2018年1月4日以87歲辭世的耶魯大學總教練冦薩（Carmen Louis “Carm” Cozza）的179勝，成為常春藤盟校之中的嶄新「常勝教練」，也是哈佛大學自霍頓（Percy Haughton）之後又一位傳奇教練。霍頓1876年生於紐約市史泰登島，是哈佛大學校友，也先後出任過康乃爾大學、哈佛大學和哥倫比亞大學美式足球隊總教練。於1908年到1916年之間領軍哈佛大學，戰績72勝7敗5和，可惜英年早逝。

冦薩總教練生於俄亥俄州，指導耶魯美式足球隊32個球季（1965-1996），有19個球季戰績勝多輸少，10次在長春藤聯盟稱冠，還曾經締造單季16連勝紀錄，以及生涯179勝119敗5和的作戰紀錄，2002年入列美國大學美式足球名人堂。