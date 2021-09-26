場邊人語／連消帶打 紅雀坐大

養兵，就是為了用兵。

隸屬於美國 職棒大聯盟(MLB)國家聯會中區小組，有望以外卡身分晉級的聖路易紅雀隊，24日午場和夜場，連續走訪芝加哥 客場挑戰小熊隊；先後擊出10支和16支安打，以8：5和12：4分別取勝，首先喜迎自從9月11日以來13場比賽連續告捷，緊接著再歡慶本球季累積14場連勝，創寫球隊歷年來在9月間最佳勝績。

1935年7月2日到18日，紅雀隊曾經創寫13場連勝紀錄。而在球隊的130年作戰歷史之中，共有13次雙位數連勝。

紅雀隊是於22日晚間獲得第82場勝利，完成連續14個球季戰績勝多敗少亮麗成績；這段期間球隊的棒球事務總監，都是自2007年10月日起到職的莫札里亞克 (John Mozeliak)。紅雀隊曾經於1939年到1953年之間，連續15個球季戰績勝多於負；而紐約洋基隊的傳奇之一，就是該隊有過連續29個球季展現如此佳績。

紅雀隊最近一次在單日7局雙賽獲勝，是在2020年9月18日，先後以6：5和7：2擊退匹茲堡海盜隊。最近一次紅雀隊和小熊隊在芝加哥舉行單日7局雙賽，是於2020年9月5日，紅雀隊先後以4：2和5：1告捷。

紅雀隊和小熊隊交鋒，從來就是棒壇盛事，而且雙方進行單日雙賽更是美談。這兩支球隊由1892年至今，經歷2443次對抗，紅雀隊只有1192次勝出。從1916年到如今，紅雀隊造訪芝加哥的箭牌球場(Wrigley Field)，戰績只有464勝528敗；本球季雙方對壘勝負各7次，2020年球季雙方都是5勝5敗，紅雀隊在2019年間10勝9敗。

雙方在2場賽事盡力發揮，紅雀隊在第1場比賽的第3局上和第5局上共擊出3支全壘打，其中第2棒一壘手戈爾史密特(Paul Edward Goldschmidt)和第3棒左外野手歐尼爾(Tyler Alan O'Neill)，不約而同揮出本季第30支全壘打。紅雀隊調派即將年滿39歲，7月30日才由明尼蘇達雙城隊轉入，身高6呎5吋的左投手哈普(James Anthony Happ)先發，用意在為季後賽 做好準備。墨西哥及右投手蓋拉葛斯(Giovanny Gallegos)則把握機會完成本季第13次救援成功。

紅雀隊在當天第2場比賽，7局纏鬥5局得分，第2局上、第3和第7局上總共轟出5支全壘打，其中包括連續2場出賽都有紅不讓貢獻的歐尼爾，以及6月22日才在大聯盟亮相，擔任第7棒，連續21次打擊無功而還的右外野手努特巴爾(Lars Taylor-Tatsuji Nootbaar)。此外，紅雀隊由現年25歲，肩傷剛好的右投手弗萊赫提(Jack Flaherty)以 19球數先發 0.1局，再以現年27歲，肘部剛動過手術的右投手哈德遜( Dakota Hudson)以 61球數中繼3.2局。弗萊赫提和哈德遜都將是季後賽主戰投手。

至於來自波多黎各的資深捕手莫里納(Yadier Molina)，在第2場賽事擊出本季第19支，生涯第400支二壘安打，賺進生涯第997和998打點。