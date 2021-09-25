場邊人語／調度繁忙 展露光芒

活水有魚，應付有餘。

MLB美聯出彩，芝加哥白襪隊23日克里夫蘭客場出賽之前，由小聯盟徵召26歲右投佛斯特（Matt Foster），結果在單日雙種賽首場賽事，經過7局以7比2取勝，拿下聯會最佳的86勝66敗戰績，在中區小組稱王。

白襪隊由即將年滿77歲的回鍋總教練拉魯薩（Tony La Russa）領隊，是大聯盟在本球季第1支確認小組冠軍的隊伍；這是球隊組建121年以來，第6次在小組稱冠，上次登上例行賽季小組冠軍是由總教練吉倫（Ozzie Guillén）領軍的2008年球季，戰績為89勝74敗，可惜在季後賽 第1回合就以1比3遭坦帕灣光芒隊淘汰。

在2020年季後賽，白襪隊名列中區小組第2名，然而在和奧克蘭 運動家隊於外卡回合遭遇時以1勝2敗出局。白襪隊痛定思痛，立即於2021年1月12日和31歲的澳大利亞終結右投漢崔克斯（Liam Johnson Hendriks）簽訂為期3年總價5400萬元的合約。7月17日再和現年34歲，2次當選全明星，參加過年度總冠軍比賽的右投林恩（Michael Lance Lynn）續約2年。

白襪隊成軍至今只有10次晉級季後賽；今年是球隊作戰史上首次出現連續2年打入季後賽的佳績。

9月22日在佛羅里達州聖彼得堡，1萬944名主場觀眾見證了光芒隊以7比1擊退多倫多藍鳥隊，以例行賽季94勝59敗的戰績晉級季後賽。這是光芒隊自1998年組建隊伍以來，首次出現連續3個球季晉級季後賽局面。光芒隊是首支美聯球隊躋身季後賽，也是第4支球隊有機會爭冠。其他的球隊都來自國聯，包括舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊漢密爾瓦基釀酒人隊。

光芒隊被列在大聯盟美聯東區，和藍鳥隊、波士頓紅襪隊、紐約 洋基隊和巴爾迪摩金鶯隊同組；光芒隊曾於2008年、2010年、2020年球季奪下小組冠軍，本球季如果能夠再度躍登寶座，將創下隊史奪標最有效率的紀錄。

光芒隊本球季啟用61名不同球員和38名投手上陣，為隊史紀錄，之前的紀錄是2019年球季共調度57名球員，其中包括31名投手。在光芒隊的投手群中，本季有13人至少創下一次救援成功紀錄；在2019年球季，白襪隊也有11名投手起碼救援成功過一次，2020年球季時則有12人完成任務。這種團隊穩定表現，也是大聯盟的紀錄。

調度繁忙，展露光芒，應該的。