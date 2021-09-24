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場邊人語／戰場突擊 創寫佳績

彭廣揚

起勢好，有的搞。

舊金山灣區奧克蘭搬遷到拉斯維加斯賭城的突擊者隊，這些日子不僅在NFL例行賽季2連勝，而且30歲當家四分衛卡爾（Derek Dallas Carr）開季後2場賽事累積傳球93次，成功傳球62次推進817碼，成績領先其他31隊的同儕。

NFL從9月9日起展開例行賽季，32支球隊經過2個星期賽程，有18支球隊勝負各半，其中最具代表性的是綠灣包裝工隊，開季先以3：38慘敗於紐奧良聖徒隊，8天之後則以35：17輕取底特律獅隊；聖徒隊雖然在球季首役大勝，然而7天之後，卻以7比26向卡羅萊納黑豹隊稱臣。

聯盟有7支球隊連續2場敗北，包括明尼蘇達維京人隊、亞特蘭大隼鷹隊、紐約巨人隊、底特律獅隊、紐約噴射機隊、傑克森維爾美洲虎隊和印地安納亞波里斯小馬隊。還有7支球隊2連勝，包括突擊者隊、亞里桑納紅雀隊、丹佛野馬隊、洛杉磯公羊隊、舊金山四九人隊，以及同樣來自國家聯會的卡羅萊納黑豹隊和坦帕灣海盜隊。

突擊者隊本季攻勢成效卓著，主要是因為在防守教練布萊德雷（Gus Bradley）指導下，團隊防守能力大幅度改善。在第1周出賽時，突擊者隊的防守邊鋒考斯比（Maxx Robert Crosby）個人就2次擒殺移動力強的巴爾迪摩四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）。第2場面對匹茲堡鋼人隊6呎5吋的四分衛羅斯里斯柏格（Benjamin Todd Roethlisberger），又由防守絆鋒湯馬斯（Solomon Christopher Thomas）演出2次擒殺。

卡爾身高6呎3吋，於2014年5月9日由突擊者隊在年度選秀第2輪總36順位看中，目前合約要到2023年才能恢復自由之身。他自2018年以來在總教練古登（Jon David Gruden）指導下，連續3個球季每季傳球距離都在增加（4049、4054、4103）。換句話說，如果卡爾在例行賽季身體無恙，場場全勤並且保持至少有241.4碼傳球距離，將可刷新本身的紀錄。

卡爾在本球季如何和隊友密切合作，是繼續創下個人和球隊新局的關鍵；這些年輕的高手包括現年23歲、身高5呎10吋，來自阿拉巴馬大學的跑鋒賈考布斯（Josh Jacobs）、身高6呎6吋來自喬治亞理工學院的29歲進攻邊鋒窩勒（Darren Waller）、身高6呎來自阿拉巴馬大學的22歲接球員魯格斯（Henry Ruggs III）、以及身高6呎3吋來自南卡羅萊納大學的22歲接球員愛德華茲（Bryan Edwards）等。

突擊者隊預訂26日下午在主場迎戰邁阿密海豚隊；海豚隊將由二把手布里塞特（Jacoby Brissett）先發。卡爾的傳球碼程數，是懸念，也是看點。

紐約 舊金山 NFL

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