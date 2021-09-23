場邊人語／道奇爭銜 薛則關鍵

個人每場出彩，既能雪中送炭，又可錦上添花。

MLB 的國聯戰況精采，舊金山巨人隊和洛杉磯道奇 隊雖然季後賽 在望，仍然在西區進行百勝衝刺。21日晚間在聖地牙哥客場，巨人隊在第1局上先馳得點和第9局上得到1分，終局以6：5取勝宿敵教士隊，拿到例行賽季第98場勝利。同晚稍早，道奇隊走訪克羅拉多州丹佛，經過10局奮戰，才以5：4告捷，慶祝例行賽季第97場勝利到手。相對而言，洛磯隊本季和道奇隊交鋒17次只贏了5次，當晚是洛磯隊本球季第80場敗仗，以及主場連續第5次認輸。

道奇隊預定23日在洛磯隊進行本球季系列賽最後決戰，由王牌右投手薛則（Max Scherzer）先發。道奇隊自2018年起一直是洛磯隊的剋星，至今對戰戰績是48勝19敗，勝率達到71.6%。

現年37歲的薛則於7月29日才由華盛頓國民隊交易至道奇隊。他在告別國民隊之前的7月29日還在費城客場擔任先發，以6局88球協助國民隊在7局比賽中以3：1獲勝，拿到個人第8勝。他本季共出賽28場，戰績15勝4負，有1場完投。

薛則於2008年4月29日首登大聯盟，曾經8次入選全明星，3次分別膺選美聯和國聯年度最佳投手，從2016年到2018年間，連續3個球季三振總次數都是大聯盟第1；他投效道奇隊之後先發出賽9場共58局，拿到7次勝投，累積送出79次三振和7次四壞球，平均防禦率為0.78。

薛則在例行賽擁有396場先發、3010次三振、190勝的紀錄，並且7次參加季後賽14個系列角力登板，22次出賽有18次是先發，戰績是7勝5敗。他的日常和決戰投手板實戰經驗，不僅即時補救右投包爾（Trevor Andrew Bauer）缺席輪值的遺憾，也是道奇隊在今年最值得慶幸的「秋收」。

道奇隊在8月1日之後擁有MLB最佳戰績34勝11敗，更重要的是，包括薛則在內的3名主戰投手，每個人的6項技術指標恰好都是大聯盟的前三名。其他兩名投手是25歲的墨西哥籍左投烏力亞斯（Julio Cesar Urías）和27歲的右投布勒（Walker Anthony Buehler）。

這些技術指標是指勝投次數（烏力亞斯18勝）、勝率（烏力亞斯85.7%）、平均防禦率（薛則2.08）、平均每局讓打者上壘數（薛則0.811）、累積三振次數（薛則226次）等。

道奇隊戮力護銜，薛則果然是關鍵。