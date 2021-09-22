場邊人語／烏鴉聒噪 酋長失招

反敗為勝，功敗垂成。

巴爾的摩烏鴉隊於9月19日晚間在「製造和交易者信託銀行球場」（M&T Bank Stadium）和堪薩斯酋長隊交鋒，烏鴉隊以24歲6呎2吋的四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）領銜，迎戰酋長隊剛滿26歲的6呎3吋四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）；酋長隊終場以35比36飲恨，烏鴉隊逆轉勝出首次擊敗馬霍姆斯和他領軍的酋長隊，讓客隊在例行賽季首次苦吞敗果。

酋長隊和烏鴉隊曾於2020年9月29日在馬里蘭州 客場交戰，酋長隊以34比20輕取烏鴉隊，馬霍姆斯搶盡全場鋒頭，42次傳球31次成功，累積推進385碼，有4次傳球達陣，而傑克森相對黯然，28次傳球15次成功，累積推進只有97碼，還好有1次傳球達陣。

烏鴉隊可能由於有15名球員掛病號，全場慢熱，擁有控球權只有24分鐘1秒（對方是35分鐘59秒），然而4節都有得分。傑克森在第1節開賽後傳球失誤丟失7分，趕緊以3分鐘34秒發動6波攻勢累積推進75碼達陣追平比數。

馬霍姆斯不甘示弱，也立即以4分鐘31秒發動8波攻勢累積推進92碼達陣，將比分超前。烏鴉隊在第1節有2次傳球失誤，其中1次造成失分。傑克森全場26次傳球18次成功，累積推進239碼有1次傳球達陣，本人2次持球衝鋒達陣，以及2次傳球遭遇攔截。

馬霍姆斯的酋長隊肩負著衛冕NFL 美聯冠軍的重責大任，全場31次傳球24次成功，累積推進343碼有3次傳球給不同的隊友達陣，1次主導隊友持球衝鋒達陣，以及1次傳球遭遇攔截。

酋長隊12日於主場以33以29擊退克里夫蘭布朗隊，拿到本季開門紅；馬霍姆斯全場36次傳球27次成功，累積推進337碼有3次傳球達陣，沒有傳球遭遇攔截。烏鴉隊則在13日於內華達州 拉斯維加斯客場以27以33向突擊者隊臣服；傑克森全場30次傳球19次成功，累積推進235碼，只有1次傳球達陣，沒有傳球遭遇攔截。

19日是傑克森職涯第9次創下單場個人傳球和衝鋒至少都達到100碼紀錄。這種佳績目前是NFL僅見。

烏鴉隊這場比賽進行到第3節時一度以24比35落後11分，然而在第4節卻把握機會一方面讓對手攻勢無功而還，同時合力攻進12分逆轉得勝。比賽的拐點，就是烏鴉隊在酋長隊終場前掉球（Fumble）之後，以1分鐘20秒採取5波行動確保勝局。

酋長隊在此役之後，應該深切體會本身防守力弱的弊病。酋長隊在本季的前兩場賽事雖然合計斬獲68分，名列大聯盟第3名，但是面對對手派遣的「陸戰隊」，至今已經7次失手衝鋒達陣和404碼距離。卻也是大聯盟32支球隊獨有尷尬。