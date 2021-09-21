場邊人語／兩地戰勢 關乎一事

布雷迪打平1950年來四分衛連4場4次達陣紀錄。（路透）

兩地的對戰形勢，都關乎一個人的事。

NFL 賽程進入第2周；新英格蘭愛國者隊19日出訪新澤西，在「大都會 人壽球場」（MetLife Stadium）客場以25：6力克紐約 噴射機隊，拿到本季首勝；而坦帕灣海盜隊在佛羅里達主場出賽，則是以48比25輕取亞特蘭大隼鷹隊，連續2場賽事都傳出捷報。

這這兩場賽事都關係著一件事，就是還在進行中的四分衛布雷迪（Tom Brady）傳奇故事。

布雷迪在和隼鷹隊交手時全場4節都傳球達陣，不僅在開賽後就以2分38秒發動6波攻擊推進75碼，並且由老搭檔葛朗考斯基（Robert James Gronkowski）達陣首開紀錄。第1節結束之前又以1分54秒發動5波攻擊推進30碼，由老搭檔葛朗考斯基再次達陣得分。全場傳球36次24次成功，累積推進276碼，傳球給3名隊友5次達陣。打平NFL自1950年創下的先發四分衛連續4場比賽每場都有4次傳球達陣的紀錄。

布雷迪還效力愛國者隊時，球迷就不願意想像他的單人秀何時必然會落幕；布雷迪轉至海盜隊之後，各地球迷雖然已經見證他依舊能夠率隊捧回超級盃，但是心裡難免有「好戲還能多久」的嘀咕。

愛國者隊在1998年次的瓊斯（Michael “Mac” McCorkle Jones）接任先發四分衛之後，9月12日在主場迎戰邁阿密海豚隊，終場雖以16比17飲恨，但是傳球39次有29次完成，成功率達到74.4%，是NFL歷年以來手藝登場表現最出色者；此外，他累積推進281碼有1次傳球達陣，並且沒有失誤。

瓊斯在19日第2次先發，由隊友福克（Nicholas Alexander Folk）於第1節在46碼處攻門拿下3分；瓊斯第1節稍後再以3分13秒發動6波攻擊推進68碼達陣。他在全場採取較為保守的短攻，傳球30次22次成功，累積推進186，沒有傳球給隊友達陣過，但是為2名隊友製造機會持球衝鋒達陣。

身高6呎2吋的福克，曾經效力於紐約噴射機隊7個球季，本季出場7次腳踢攻門，百發白中，目前擁有NFL最佳射門得分紀錄；其中有3次的距離在40碼到49碼之間，20碼到29碼、30碼到39碼之間各有2次。

在19日的短兵相接第3節，愛國者隊以3分31秒發動8波攻擊推進53碼，最終交由福克在32碼距離外攻門得分，這是他連續第32次臨門一腳建功，刷新了隊友哥斯考斯基（Stephen CarrolI Gostkowski）的紀錄。

布雷迪能夠在50歲時還先發登場嗎？還是個未知數。然而，他目前的每次登場，至少牽動兩地球迷情緒，這是事實。