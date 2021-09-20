場邊人語／甄選偉大 如何作答

籃球場上的偉大，應該是歷史的申論題，而不必是時勢的選擇題。

美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA )，以「界定既往 領先未來」(Defining the Past and Leading the Future)自勉，30支球隊預定從10月19日起，在北美各地陸續展開歡慶成立75周年活動，並且將由一個特別委員會圈選、宣布75位(The NBA’s 75 Greatest Players) 大聯盟歷年以來偉大的球員。這個特別委員會是由大聯盟退役和現役球員、相關傳播媒體、各支球隊高級行政主管、總經理和總教練組成。

大聯盟是於1946年11月1日在加拿大多倫多「楓葉花園球場」(Maple Leaf Gardens)，舉行例行賽季的首役，作客的美國紐約尼克隊 (New York Knickerbockers) 是以68比66，跨境險勝多倫多哈士奇 (Toronto Huskies)隊。

1996年10月29日，時任美加地區男子職業籃球大聯盟執行長的史登 (David Stern)，在紐約市 曼哈坦中城凱悅(Grand Hyatt)酒店，也就是「司令酒店」( The Commodore Hotel)舊址，，紀念大聯盟於 1946年6月6日在此誕生，並且宣布創組50周年(NBA at 50 )50名偉大球員名單。他們之中有47位球員曾經出席稍後舉行的年度全明星表演賽。當時，塞爾維亞裔的傳奇得分後衛馬拉維奇(Peter Press Maravich)，已經因為心臟疾病與世長辭。

四分之三個世紀以來，大聯盟穩健持續發展，逐漸展現出5項特色享譽國際，包括非凡的球員 (Transcendent players)、難得的時刻 ( Extraordinary moments)、出彩的球隊 (Remarkable teams)、僅見的良才( Exceptional talents) 、 難忘的畫面 (Unforgettable flashes)。

在過往的大聯盟球季，紐約尼克隊、波士頓塞爾蒂克隊和費城(金州) 勇士隊每一個球季都沒有缺席，因此他們將在12月14日、17日和18日在全國電視觀眾面前進行交差對抗。至於洛杉磯湖人隊和亞特蘭大 的50周年紀念比賽，預定於2022年1月7日晚間在洛杉磯舉行。湖人隊是於1972年1月7日在亞特蘭大，以134比90橫掃老鷹隊，創寫於1971年1月5日到1972年1月7日之間，33場連續告捷的大聯盟紀錄。

全球的球迷目前都很關注，是誰可以入選大聯盟75名偉大名單？大家共同的懸念，就是這份擁有歷史指標意義的名份，究竟是在原有的50名偉大名單，直接增添另外25個嶄新名字，還是再思量，全盤逐一斟酌75個「與時俱進」的名單？

換局話說，部分球迷寄望大聯盟能夠再次想念「偉大」，在非常有限的黃金名單之中，不必拘限於部分而熟能詳的名字，而是能夠更體貼地聆聽各個地區、年代球迷的心聲「有來有往」，既重視歷史停格，也在乎潮流時興。