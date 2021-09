場邊人語／甄選偉大 如何作答

籃球場上的偉大,應該是歷史的申論題,而不必是時勢的選擇題。

美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA ),以「界定既往 領先未來」(Defining the Past and Leading the Future)自勉,30支球隊預定從10月19日起,在北美各地陸續展開歡慶成立75周年活動,並且將由一個特別委員會圈選、宣布75位(The NBA’s 75 Greatest Players) 大聯盟歷年以來偉大的球員。這個特別委員會是由大聯盟退役和現役球員、相關傳播媒體、各支球隊高級行政主管、總經理和總教練組成。

大聯盟是於1946年11月1日在加拿大多倫多「楓葉花園球場」(Maple Leaf Gardens),舉行例行賽季的首役,作客的美國紐約尼克隊 (New York Knickerbockers) 是以68比66,跨境險勝多倫多哈士奇 (Toronto Huskies)隊。

1996年10月29日,時任美加地區男子職業籃球大聯盟執行長的史登 (David Stern),在紐約市 曼哈坦中城凱悅(Grand Hyatt)酒店,也就是「司令酒店」( The Commodore Hotel)舊址,,紀念大聯盟於 1946年6月6日在此誕生,並且宣布創組50周年(NBA at 50 )50名偉大球員名單。他們之中有47位球員曾經出席稍後舉行的年度全明星表演賽。當時,塞爾維亞裔的傳奇得分後衛馬拉維奇(Peter Press Maravich),已經因為心臟疾病與世長辭。

四分之三個世紀以來,大聯盟穩健持續發展,逐漸展現出5項特色享譽國際,包括非凡的球員 (Transcendent players)、難得的時刻 ( Extraordinary moments)、出彩的球隊 (Remarkable teams)、僅見的良才( Exceptional talents) 、 難忘的畫面 (Unforgettable flashes)。

在過往的大聯盟球季,紐約尼克隊、波士頓塞爾蒂克隊和費城(金州) 勇士隊每一個球季都沒有缺席,因此他們將在12月14日、17日和18日在全國電視觀眾面前進行交差對抗。至於洛杉磯湖人隊和亞特蘭大 的50周年紀念比賽,預定於2022年1月7日晚間在洛杉磯舉行。湖人隊是於1972年1月7日在亞特蘭大,以134比90橫掃老鷹隊,創寫於1971年1月5日到1972年1月7日之間,33場連續告捷的大聯盟紀錄。

全球的球迷目前都很關注,是誰可以入選大聯盟75名偉大名單?大家共同的懸念,就是這份擁有歷史指標意義的名份,究竟是在原有的50名偉大名單,直接增添另外25個嶄新名字,還是再思量,全盤逐一斟酌75個「與時俱進」的名單?

換局話說,部分球迷寄望大聯盟能夠再次想念「偉大」,在非常有限的黃金名單之中,不必拘限於部分而熟能詳的名字,而是能夠更體貼地聆聽各個地區、年代球迷的心聲「有來有往」,既重視歷史停格,也在乎潮流時興。