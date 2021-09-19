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場邊人語／沼澤接戰 比誰剽悍

彭廣揚                

美國大學校際美式足球聯賽進入第3周賽程，提早上演運動聯盟爭冠賽戲碼。 

佛羅里達大學的「鱷魚」 (Gators)美式足球隊是於9月18日午後，在甘斯維爾 (Gainesville) 「葛里芬球場」(Ben Hill Griffin Stadium) 迎戰阿拉巴馬大學「紅潮」(Crimson Tide) 校隊；「葛里芬球場」在1930年落成時，只能容納2萬1769名觀眾，1989年進行裝修後，正式擁有「沼澤」(The Swamp) 別號，容量激增到8萬8548人。18日的比賽在8日就已經搶購一空。 

這場名副其實的「大」賽事，是阿拉巴馬大學本季在衛冕「東南14校」(Southeastern Conference ) 運動聯盟的征途之中，最重要的一場客場出賽，也是全國大學美式足球迷最期待的一次短兵相接 ( the most anticipated matchup)。佛羅里達大學和阿拉巴馬大學最近一次交鋒，分別由沙邊 (Nicholas Lou Saban Jr.) 和穆倫( Dan Mullen) 擔任總教練，於2020年12月20日在喬治亞州亞特蘭大爭奪「東南14校」 運動聯盟年度總冠軍，阿拉巴馬隊倚靠四分衛瓊斯 (Mac Jones) 5次傳球達陣，終場以52比46勝出。瓊斯目前已經成為新英格蘭愛國者隊先發四分衛；阿拉巴馬大學校隊是2020年美國大學校際美式足球的總霸主，在例行賽季創寫12連勝的紀錄，單季和對手得分落差達到60分，連續11場比賽不僅旗開得勝，而且勝分差距都保持在15分以上，只有佛羅里達大學將比分差距拉近到6分。 

18日的針鋒相對，是現年49歲的穆倫再次挑戰即將年滿70歲沙邊的「絕對優勢」(Superiority)，這兩支勁無論是在主主場或者客場，競技亮點都在於 CTS  (Coaching, Talent, Speed)，換句話說，總教練和教練團的賽前和戰時腦力激盪，新老球員單兵和協同作戰能力，以及攻擊和防守兩端球員的應變能力，不斷形成球賽的高潮。。 

穆倫曾經出任密西西比州立大學總教練9個球季，戰績100勝55敗，；應聘到佛羅里達大學之後，總共出賽100次，戰績31勝9敗，獲勝率為77.5%。沙邊自從2009年以來，曾經5度率領球隊躍登全國總冠軍王座，總共在4所大學擔任總教練26個球季，戰績263勝65敗1和，由路易斯安納州立大學應聘到阿拉巴馬大學之後，總11個球季共出賽195次，戰績172勝23敗，獲勝率達到88.2%。 

佛羅里達大學最近一次擊敗阿拉巴馬大學，是於2008年12月6日下午，在亞特蘭大中立場地7萬5892名觀眾欣賞下，由梅爾(Urban Frank Meyer) 出任總教練，提博 (Timothy Richard Tebow) 擔任四分衛，終場以 31比20大勝；梅爾剛剛應聘出任佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊總教練。   ， 

阿拉巴馬大學校隊目前高居戰力排行榜首，佛羅里達大學排名11。 

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