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場邊人語／公鹿開路 女聲初露

彭廣揚

昔見男生成勢，今有女聲主事。

美國伊利諾州西北大學籃球和英式足球運動員出身的白茵頓（Lisa Byington，9月15日應聘出任密爾瓦基公鹿隊賽事直播（Bally Sports Wisconsin）領銜者，成為NBA所屬球隊首位全職隨隊賽事女性即時主播（first female full-time TV play-by-play announcer for a major men’s professional sports team）。

公鹿隊原任現場電視主播派司奇（Jim Paschke）於5月4日宣布在播報賽事48年之後決定封麥退休；他的播報生涯有35年直接和公鹿隊有關，賽事場數超過2000場，是這些年來不可或缺的「公鹿之聲」（Voice of the Bucks）。70歲的派司奇生於明尼蘇達州，在愛阿華州開始廣播生涯，而在威斯康辛州享有盛名，他在退休之前，終於等到機會能夠親自傳述公鹿隊在季後邁向勝利所有見聞。他也是2018年大聯盟哈瑞斯精神獎項（Todd Harris Spirit Award） 得主；這個獎項主要在表揚專業運動廣播電視主播，個人不僅擅長發揮同舟共濟精神，而且總是贈人希望和鼓勵。

他留給同業的球場處事名言就是「我在專業方面保持些許距離，為的就是方便工作。」（I kept a little bit of a distance professionally so that I could do my job—。

公鹿隊於7月20日在主場以105：98降伏鳳凰城太陽隊，奪得NBA年度總冠軍。該隊上次躍登王座是在1971年4月30日以4連勝擊敗巴爾迪摩子彈隊奪魁。公鹿隊預定10月5日在曼斐斯客場展開志在衛冕的新球季，並且於10月10日主場首戰出賽奧克拉荷馬城雷霆隊。

NBA每支隊伍都屬意自行指定賽事即時直播人選，這個專用的專業傳播媒體團隊成員包括在演播間坐鎮的賽事全程解說員（Play-by-Play Announcer），過程中穿插的專家點評（Color Commentator），以及在場邊休息區待命的前線記者（Sideline Reporter）。職籃運動目前雖然擁有越來越多女性前線記者，然而在大學本科和研究所主修新文學的白茵頓，還是第1次成為NBA例賽常態性質女聲主導。

以公鹿隊的電子媒體團隊為例，組成包括派司奇的老搭檔—已經入列名人堂的解析高手強森（Marques Johnson）、林書豪在紐約尼克隊的老友及長射能人諾瓦克（Steve Novak），以及女籃球員出身的史帝芬森（Zora Stephenson）。史帝芬森通常是前線記者，她曾於4月9日在主場直播公鹿隊迎戰夏洛特黃蜂隊戰況，成為有史以來首位在公鹿隊例行賽季坐上正位的女性主播。

佛羅里達州立大學校友西蘭斯（Gayle Sierens） ，以及在紐約上州雪城出生、現年54歲的莫文茲（Elizabeth Mowins）都是電視螢幕播報前驅人物，西蘭斯在1987年12月27日首先成為NFL例行賽女性主播，播報西雅圖海鷹隊對陣坎薩斯城酋長隊實況；整整30年後，莫文茲才於2017年9月11日在全國觀眾面前主播NFL賽事，由聖地牙哥電光隊對抗丹佛野馬隊。

紐約上州 NBA 退休

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