場邊人語／會戰失利 教頭閃離

事出有因，還要火上加油。

南加大 9月13宣布立即解除美式足球 隊總教練海爾頓（Charles Clay Helton）職務，由防守傳球教練威廉斯（Donte Williams）暫掌指揮權，並且繼續迎接本球季剩餘的10場比賽考驗。南加大在9月4日於主場展開球季首役，以30：7擊退聖荷西州立大學，11日再於主場迎戰，卻當著5萬6945名球迷的面爆冷一路落後，主隊在第1節沒有得分，上半場以10：21落後，作客的史坦福大學隊在第3節時就以35：13遙遙領先，終場以42比28高奏凱歌。

海爾頓不夠出色，其實一直是南加大的這些日子的愁；然而周六在主場夜戰宿敵遜色，已經成為必須處置的痛。

南加大和史坦福大學都屬於美國 大學「太平洋6州12校」運動聯盟（The Pac-12 Conference），是聯盟內僅有的2名私立大學成員。南加大的美式足球隊從1888年到1921年間獨立作戰，1922年起加入聯盟賽程，目前正在慶祝百歲誕辰，累積戰績為769勝312敗40和。

位在北加州的的史坦福大學從1905年起就與位於洛杉磯的南加大在美式足球場上勁敵；南加大是以63勝34敗3和的戰績領先史坦福大學。2019年9月7日在「洛杉磯紀念球場」（Los Angeles Memorial Coliseum），南加大身高6呎3吋的新人四分衛斯勞維斯（Kedon Slovis）先發上陣，在6萬2109名觀眾助威下，傳球377碼和3次傳球達陣，終場以45比20大勝。

海爾頓剛滿49歲，是球隊第16位總教練，在南加大執掌兵權8個球季，戰績46勝24敗，勝率為65.7%；然而在執教期間，球隊7次季前進入排名但是只有4次季後仍在排名榜內，他個人在南加大生涯只有2次單季獲勝場數為雙位數，有5個球季告捷場數都不超過8次，此外，他還有5次率隊參加錦標賽（Bowl）經歷，在棉花盃和假日盃共3次敗北。

已經辭世的麥凱（John Harvey McKay）曾於1960年到1975年間執掌南加大兵符16個球季，戰績127勝40敗8和，勝率為74.9%，是8次在玫瑰盃露面的常勝教練。現年86歲的羅賓遜（John Alexander Robinson）則是於1976年到1997年間在南加大帶兵18個球季，戰績132勝77敗4和，勝率為62.9%，9次率隊參加錦標賽，8次傳出捷報，其中4次喜捧玫瑰盃。

9月15日慶祝71歲生日的卡若爾（Peter Clay Carroll）於2010年1月11日應聘成為NFL西雅圖海鷹隊第8任總教練，在此之前，他曾於2001年到2009年間在南加大領軍9個球季，戰績97勝19敗，勝率達到83.6%，9次率隊參加錦標賽，7次傳出捷報，其中4次捧回玫瑰盃。卡若爾雖然帶兵時間和作戰場次居歷年第4位，可是他超過8成的勝率，以及在4年之內培育過3名「美國大學年度最佳美式足球運動員」（The Heisman Memorial Trophy）的成就無人能及。

海爾頓的閃離，反映南加大對於美式足球競技態度，不光是要看台叫好，而是要運籌帷幄頭腦最好。