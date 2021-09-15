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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

場邊人語／莫言芒荒 來者榮光

彭廣揚

秋收，是唯勤耕耘的必然，卻也有著幸運時地的偶然。

一年一度的美國網球公開賽於9月12日在紐約市閉幕；在男子單打項目，來自俄羅斯莫斯科、身高6呎6吋（198公分）的梅德維夫（Daniil Sergeyevich Medvedev），擊敗身高6呎2吋塞爾維亞籍的約克維奇（Novak Djokovic）稱王。

在女單項目，是由2名分別在加拿大多倫多和蒙特利爾出生的新面孔運動員對壘。身高5呎9吋（175公分）年僅18歲的瑞度卡努（Emma Raducanu）強忍右膝傷，終於取勝身高5呎6吋、在9月6日才歡慶19歲生日的左撇費南德茲（Leylah Annie Fernandez），為英國在美國公開賽露臉。持拍網球單項運動源自英國；而美國網球公開賽是舉世最具規模的職業網球賽事。

在女子雙打項目，合作默契精良的32歲中國女將張帥和身高5呎9吋的37歲澳大利亞搭檔斯托瑟（Samatha Stosur），以6：3、 3：6、 6：3擊敗難纏的美國對手—17歲的高芙（Cori “Coco” Gauff）和19歲的麥克娜莉（Catherine McNally），合力摘下第二座大滿貫冠軍。

這是25歲的梅德維夫首次在大滿貫級別的賽事奪魁，成為第3位揚名世界的俄羅斯男子單打運動員。前2位分別是曾贏得1996年法國公開賽和1999年澳洲公開賽冠軍的卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov） ，以及2000年美網和2005年澳網冠軍沙芬（Marat Safin）。

瑞度卡努的父親來自羅馬尼亞，母親來自中國瀋陽，她在19天以內連闖10關奪標後，特別以普通話錄製音頻向世界球迷感謝。費南德茲的雙親分別擁有菲律賓和厄瓜多爾血統，本人使用英語、法語和西班牙語。瑞度卡努在本屆比賽開幕之前世界排名150位，一路由資格賽晉級。費南德茲在大賽前排名73位，但是4個回合之中，讓衛冕冠軍的日本戰將大坂直美、德國名將柯波兒（Angelique Kerber）和代表烏克蘭的史維托莉娜（Elina Mykhailivna Svitolina）、來自白俄羅斯明斯克的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）都臣服在她的球拍下。

加拿大是這屆美國公開賽的大贏家，除了瑞度卡努和費南德茲之外，出生在安大略省密西沙加的一個羅馬尼亞移民家庭、現年21歲的女子單打運動員安德里斯庫（Bianca Vanessa Andreescu），曾讓小威（Serena Williams）飲恨捨金杯就銀盤；22歲的男單選手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）生於以色列特拉維夫，雙親是蘇聯猶太裔移民；還有和男子單打決賽擦肩而過的阿里辛（Félix Auger-Aliassime），他的父母親有西非多哥和法國血統，他們都是楓葉國崛起中的新驕傲。

最近10年加拿大共培育出4名男女球員參加過大滿貫比賽，其它3人是2019年的安德里斯庫、2011年的洛尼奇（Milos Raonic）和2014年的布夏（Eugenie Bouchard）。

最近15年，中國女子職業網球運動員陸續在滿貫級賽事奪標；張帥是首位在美國網球公開賽雙打項目獲獎的成年中國選手。其它在世界各地滿貫級比賽不同項目勝出的球員，包括鄭潔、晏紫、孫甜甜、李娜、張帥、彭帥等。

美國 中國 運動員

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