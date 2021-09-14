我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

場邊人語／經歷波折 終成勝者

彭廣揚
皮爾斯（左）和賈奈特（右）。（路透）
皮爾斯（左）和賈奈特（右）。（路透）

1998年6月24日在加拿大溫哥華，他只是職籃年度選秀配角；2021年9月11日在美國麻州春田，他入列了籃球名人堂（The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。

身高6呎7吋的皮爾斯（Paul Anthony Pierce）終於在歡慶44歲之前，為自己19個曾經輝煌的職業籃球歲月定調。皮爾斯生於北加州奧克蘭，到南加州洛杉磯就讀英格塢高中，大學時期是坎薩斯大學代表隊員，是目前當紅的費城七六人隊中鋒安比德（Joel Hans Embiid）的學長。

皮爾斯當年參加NBA選秀，只落得由波士頓塞爾蒂克隊於第1輪第10順位，洛杉磯快艇隊、溫哥華灰熊隊、丹佛金塊隊、多倫多暴龍隊、金州勇士隊、達拉斯小牛隊、沙加緬度國王隊、費城七六人隊和密爾瓦基公鹿隊都沒看上他；而且來自奈及利亞中鋒歐羅伍坎迪（Michael Olowokandi）、組織後衛畢比（Michael Bibby）、大前鋒拉弗倫茲（Raef Andrew LaFrentz）、得分後衛卡特（Vincent Lamar Carter Jr.）和來自德國的大前鋒諾維茨基（Vincent Lamar Carter Jr.），同期選秀名次都超過他。

他的職籃生涯總共效力過4支球隊，在塞爾蒂克隊就征戰15個球季，當選10次全明星，參賽1102場，先發1099場；自1999年2月5日登上大聯盟後，累積1343場作戰經驗，其中1285場先發，平均每場比賽上陣34.2分鐘，得到19.7分，平均投籃命中率44.5%。三分球命中率為36.8%，生涯累積得手2143次，在塞爾蒂克隊期間有1823球，至今仍然隊史之最；罰球率80.6%，籃板球5.6個，3.5次助攻，1.3次抄截，0.6次火鍋；職籃生涯總共得到2萬6397分，居隊史第2位，僅次於傳奇後衛哈維利契克（John J. Havlicek）的2萬6395分，還外有9次「大三元」。

波士頓是馳名遠近的籃球城市，於1946-47球季投入職業聯賽，至今參賽75個球季，59次晉級季後賽；皮爾斯在2007-08球季協助塞爾蒂克隊拿到66勝16敗例行賽季戰績，然後在季後賽第1和第2回合分別以4勝3負取勝亞特蘭大老鷹隊和克里夫蘭騎士隊，在第3回合以4勝2敗淘汰底特律活塞隊，並且於2008年6月17日在主場擊敗洛杉磯湖人隊，為塞爾蒂克隊贏得第17次年度總冠軍榮銜。

塞爾蒂克隊前一回第16次榮獲年度總冠軍榮銜是1986年6月8日在主場大敗休士頓火箭隊。

皮爾斯在2008年季後賽以「最有價值球員」建功，不僅造就他個人從此成為波士頓籃球的最受歡迎臉龐，也協助總經理安吉（Daniel Ray Ainge）、總教練瑞佛斯（Glenn Anton “Doc” Rivers）以及隊友得分後衛艾倫（Walter Ray Allen）、組織後衛朗多（Rajon Pierre Rondo）、大前鋒賈奈特（Kevin Maurice Garnett）、中鋒柏金斯（Kendrick Le'Dale Perkins） ，以及「三巨頭」（The Big Three）的創意都載入史冊。

洛杉磯 季後賽 波士頓

上一則

MLB／大谷翔平「全壘打王」讓出 小葛雷諾敲第45轟

下一則

NFL開踢 運彩贏錢別忘先繳稅

延伸閱讀

NBA／庫柯奇進名人堂：感謝喬丹修理我

NBA／庫柯奇進名人堂：感謝喬丹修理我
NBA／又有雷納德怪力事蹟 國王後衛：他一推 我噴好遠

NBA／又有雷納德怪力事蹟 國王後衛：他一推 我噴好遠
女大生不靠約會平台 吹口哨、丟紙飛機成功追男

女大生不靠約會平台 吹口哨、丟紙飛機成功追男
國會暴亂被告律師失蹤 代理人竟沒執照

國會暴亂被告律師失蹤 代理人竟沒執照

熱門新聞

瑞度卡努賽後笑捧美網獎盃。(美聯社)

瑞度卡努：不想讓爸爸知道秘密時，就和媽媽說中文

2021-09-12 14:44
中國選手張帥(左)、澳洲選手斯托瑟奪下美網女雙冠軍。(Getty Images)

美網／張帥、斯托瑟歷經3盤大戰 奪下女雙冠軍

2021-09-12 15:10
北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。（美聯社）

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

2021-09-08 21:17
「證件妹」吳佳穎外型亮眼，東京奧運後擄獲大票粉絲。（記者劉肇育／攝影）

台灣射擊「證件妹」紅到日本 吳佳穎秀美腿日媒讚女神

2021-09-14 08:46
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
約克維奇在美網冠軍戰第三盤局間休息時，在場邊忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。(美聯社)

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

2021-09-14 13:53

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況