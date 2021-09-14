場邊人語／經歷波折 終成勝者

皮爾斯（左）和賈奈特（右）。（路透）

1998年6月24日在加拿大溫哥華，他只是職籃年度選秀配角；2021年9月11日在美國麻州春田，他入列了籃球名人堂（The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。

身高6呎7吋的皮爾斯（Paul Anthony Pierce）終於在歡慶44歲之前，為自己19個曾經輝煌的職業籃球歲月定調。皮爾斯生於北加州奧克蘭，到南加州洛杉磯 就讀英格塢高中，大學時期是坎薩斯大學代表隊員，是目前當紅的費城七六人隊中鋒安比德（Joel Hans Embiid）的學長。

皮爾斯當年參加NBA選秀，只落得由波士頓 塞爾蒂克隊於第1輪第10順位，洛杉磯快艇隊、溫哥華灰熊隊、丹佛金塊隊、多倫多暴龍隊、金州勇士隊、達拉斯小牛隊、沙加緬度國王隊、費城七六人隊和密爾瓦基公鹿隊都沒看上他；而且來自奈及利亞中鋒歐羅伍坎迪（Michael Olowokandi）、組織後衛畢比（Michael Bibby）、大前鋒拉弗倫茲（Raef Andrew LaFrentz）、得分後衛卡特（Vincent Lamar Carter Jr.）和來自德國的大前鋒諾維茨基（Vincent Lamar Carter Jr.），同期選秀名次都超過他。

他的職籃生涯總共效力過4支球隊，在塞爾蒂克隊就征戰15個球季，當選10次全明星，參賽1102場，先發1099場；自1999年2月5日登上大聯盟後，累積1343場作戰經驗，其中1285場先發，平均每場比賽上陣34.2分鐘，得到19.7分，平均投籃命中率44.5%。三分球命中率為36.8%，生涯累積得手2143次，在塞爾蒂克隊期間有1823球，至今仍然隊史之最；罰球率80.6%，籃板球5.6個，3.5次助攻，1.3次抄截，0.6次火鍋；職籃生涯總共得到2萬6397分，居隊史第2位，僅次於傳奇後衛哈維利契克（John J. Havlicek）的2萬6395分，還外有9次「大三元」。

波士頓是馳名遠近的籃球城市，於1946-47球季投入職業聯賽，至今參賽75個球季，59次晉級季後賽 ；皮爾斯在2007-08球季協助塞爾蒂克隊拿到66勝16敗例行賽季戰績，然後在季後賽第1和第2回合分別以4勝3負取勝亞特蘭大老鷹隊和克里夫蘭騎士隊，在第3回合以4勝2敗淘汰底特律活塞隊，並且於2008年6月17日在主場擊敗洛杉磯湖人隊，為塞爾蒂克隊贏得第17次年度總冠軍榮銜。

塞爾蒂克隊前一回第16次榮獲年度總冠軍榮銜是1986年6月8日在主場大敗休士頓火箭隊。

皮爾斯在2008年季後賽以「最有價值球員」建功，不僅造就他個人從此成為波士頓籃球的最受歡迎臉龐，也協助總經理安吉（Daniel Ray Ainge）、總教練瑞佛斯（Glenn Anton “Doc” Rivers）以及隊友得分後衛艾倫（Walter Ray Allen）、組織後衛朗多（Rajon Pierre Rondo）、大前鋒賈奈特（Kevin Maurice Garnett）、中鋒柏金斯（Kendrick Le'Dale Perkins） ，以及「三巨頭」（The Big Three）的創意都載入史冊。