場邊人語／同城之間 何必相煎

同樣身在紐約 ，對話勝過對抗。

9月10日晚間，紐約洋基 職棒隊到紐約大都會 隊主場花旗球場作客，進行本球季第2次跨聯會的「地鐵大戰」(Subway Series)；這是自從1997年以來，雙方第3次在9月份同城接戰，也是例行賽季倒數第7次系列賽。根據目前美國職棒大聯盟(MLB)的戰績和戰情，還有希望以外卡資格躋身季後賽，大都會隊晉級的機會則是渺茫。不過，當晚在3萬7288名球迷經過3小時23分觀戰之下，主隊是以10：3高奏凱歌，客隊則是本季第70次在他鄉失利，以及陷入七連敗窘境。

洋基隊歷年以來和大都會隊交鋒，戰績為75勝57敗。此外，共有147名球員曾經先後效力過兩支球隊。

先攻的洋基隊在第1局上先馳得點，第2局上和第9局上，分別倚靠賈羅(Joey Gallo)和瑞佐(Anthony Rizzo)的全壘打各有斬獲，但是此後全場攻守表現卻乏善可陳。雙方在9局的比賽過程，在優質先發、左投把關、及時安打、滿壘短打、連打帶跑、本壘刺殺、捕手失誤方面其實還有看點。

大都會隊26歲的先發右投手梅吉爾(Tylor J. Megill)身高6呎7吋，球路以四縫線速球和變化球為主，是右打者的剋星；今年6月23日才亮相大聯盟，當晚以98球數主投7局，面對打者25次，遭到對方擊出4支安打1支全壘打，送出前所未見地10次三振1次四壞球，責任失掉2分，平均防禦率為4.06，拿下個人第3勝，以及生涯對付洋基隊首勝。

洋基隊28歲的先發左投手蒙哥馬利(Jordan Blackmon Montgomery)身高6呎6吋，2017年4月12日加入大聯盟，當晚是在休息5天后登板，僅以79球數主投3.1局，面對打者20次，遭到對方擊出7支安打1支全壘打，雖然送出6次三振也有3次四壞球，總共丟失生涯最多的7分 ，責任失掉5分，平均防禦率為3.71，苦吞個人第6敗，以及在大都會隊主場首場敗仗。

洋基隊28歲的捕手桑契斯(Gary Sánchez)，於9日在主場迎戰多倫多藍鳥隊第9局時，揮出本季第21支全壘打，是連續7場比賽第4次擊出紅不讓；然而桑契斯在10日的比賽擔任第7棒打擊，不僅沒有能夠揮出安打，而且在第1局下就因為鎮守本壘時，沒有能夠彎下腰，落實觸殺對方開路先鋒三壘手比亞(Jonathan Rafael Villar)從他胯下搶進本壘得分。這個可以避免的重大失誤(Blunder)，主審裁判最初判決出局，後來經過大都會隊挑戰，畫面重播顯示桑契斯手套高度未降，導致守株待兔不成。

洋基隊最近13場比賽只有2次告捷，10日的賽事，桑契斯、三壘手烏謝拉(Giovanny Urshela)和來自委內瑞拉的游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)，都出現守備判斷錯誤和傳球馬虎的場面，造成洋基球迷不解和不悅。