場邊人語／宿將新局 智勇兼具

布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）就是金字招牌和終結底牌。

NFL於9月9日在佛州 揭開例行賽季序幕，由達拉斯牛仔隊挑戰坦帕灣海盜隊；達拉斯牛仔隊啟用334天未上戰場的普瑞斯柯特（Dak Dakota Prescott）先發四分衛，海盜隊當天年滿44歲又37天的當家布雷迪也有214天未投入戰事。

海盜隊在第1節以4分鐘9秒發動9波攻勢推進94碼，首先傳球達陣以7比0領先，牛仔隊隨後立即以3分鐘48秒發動7波攻勢推進75碼，也傳球達陣以7比7追平。雙方每一節都有得分，其中第1節和第4節得分都一樣，海盜隊上半場以21比16領先，終場以31比29逆轉得勝。

28歲的普瑞斯柯特全場發揮淋漓，58次傳球有42次成功，單場推進403碼，有3次傳球得分遭攔截1次；布雷迪在場50次傳球有32次成功，累積推進379碼，4次傳球得分，2次遭到攔截。他在第4節關鍵時刻，當對手於48碼處攻門成功以29比28超前時，在1分鐘22秒之內快速發動11波攻勢推進62碼，為隊友製造在終場前2秒於36碼處攻門反敗為勝的黃金機會。

布雷迪於2000年11月23日代表新英格蘭 愛國者隊在底特律以替補身分登場，嘗試傳球3次有1次成功推進6碼，但終場以34比9落敗。2001年9月30日他首次身穿愛國者隊球衣先發，23次傳球有13次成功，單場推進168碼，協助球隊以44比13取勝；這是布雷迪和印第安納亞波里斯小馬隊選秀狀元四分衛大曼寧（Peyton Williams Manning）首次在職業運動天地對決。

布雷迪本季首要之務是領銜衛冕年度總冠軍，其次是和時間賽跑刷新各項紀錄。

大曼寧現年45歲，在小馬隊和丹佛野馬隊總共征戰17個球季後，於2016年3月7日宣布退役，布雷迪至今仍然在追趕大曼寧的紀錄。大曼寧職涯共參加過266場賽事，9380次嘗試傳球有6125次成功，累積推進7萬1940碼，曾在3個單季保持個人最多推進距離紀錄（4413、4267、5477碼），在14個例行賽季每季都完成4000碼以上傳球。布雷迪已經有12次在例行賽季完成4000碼以上傳球。此外，大曼寧在16個賽季每季都至少有25次傳球達陣，而布雷迪累積也有15次。

紐奧良聖徒隊的42歲四分衛布里斯（Drew Christopher Brees）於3月14日宣布退休 。他在20個球季先發出賽286場，戰績172勝114敗，1萬551次嘗試傳球有7142次成功，單季最多推進5476碼，累積推進8萬358碼，571次傳球達陣，243次遭到攔截。而布雷迪在本季開賽之前，已累積推進7萬9204碼，只需要再推進1155碼就更新記錄。

至於還在綠灣包裝工當家的37歲四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）在15個球季先發出賽190場，戰績126勝63敗1和，6587次嘗試傳球有4285次成功，單季最多推進4643碼，累積推進距離5萬1245碼，412次傳球達陣，89次遭到攔截。他有3次單季傳球達陣40次以上紀錄，而布雷迪只有2次。