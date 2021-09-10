場邊人語／算法不同 結果心動

單一球季16場賽程和17場賽事，場次相差有限，然而對於參考舊紀錄以及展望新標竿，卻有深遠意義。

NFL 於9月9日揭開例行賽季序幕；本屆賽事是自1947年以來第4次調整球季場數，由最初的12場到如今18周17場賽事。

美國 大學和職業美式足球 的賽事，各項防守和進攻數據都是以球隊和球員在當季程和累進賽績做為基數。14次當選全明星的大曼寧（Peyton Williams Manning）以及現年27歲的田納西泰坦隊跑鋒亨利（Derrick Lamar Henry Jr.）就是實例。

剛入列名人堂的大曼寧在田納西大學就讀4年期間，大一新鮮人時出賽11場，144次傳球89次完成，傳球成功率為61.8%，推進距離1141碼，11次傳球達陣得分，6次遭到攔截。他在大四即將畢業時進步明顯表現非常搶眼，技術數據顯示他登場12次，477次傳球287次完成，傳球成功率為60.2%，單季推近距離為3819碼，大學累積推進距離達到1萬1201碼，應屆畢業時有36次傳球達陣得分，11次遭到攔截。

於是他成為1998年印第安納亞波里斯小馬隊選秀狀元。

大曼寧在NFL征戰17個球季，除了最後一個球季只先發9次之外，每季16場都全勤，他在登上NFL球壇的第1年就試過575次傳球有326次成功，傳球成功率為56.7%，推進距離3739碼，26次傳球達陣得分，28次遭到攔截。職業生涯共參加過266場賽事，戰績186勝79敗，9380次嘗試傳球有6125次成功，平均傳球成功率達到65.3%，累積推進距離7萬1940碼，單季最多推進5477碼，539次傳球達陣得分，251次遭到攔截。

坎薩斯城酋長隊的25歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）有希望媲美甚至超越大曼寧嗎？他目前4個球季已先發46場，戰績38勝8敗，1687次嘗試傳球有1114次成功，平均傳球成功率達到66%，單季最多推進距離5097碼，累積推進距離1萬4152碼。114次傳球達陣得分，24次遭到攔截。換句話說，以他平均每場推進307.7碼的速率，配合例行賽季17場的新制，在未來12年間突破大曼寧的紀錄可能指日可待。

亨利在2020年例行賽季全勤先發，16場賽事有378次持球衝鋒，推進2027碼，是NFL首見；還有17次衝鋒達陣，平均每場比賽推進126.7碼。他在2019年例行賽季15場先發，有303次持球衝鋒，推進1540碼，這兩項都是NFL單季最佳紀錄；還有16次衝鋒達陣，平均每場比賽推進102.7碼。

身高6呎3吋的亨利，如果本季17場賽事衝鋒距離超過1500碼，加上至少15次衝鋒達陣，就能成為NFL有史以來連續3個球季都完成「1500/15次」（1500 YDS/15 TD）第1人。