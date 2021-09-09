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場邊人語／基特榮任 棒球名人

彭廣揚
基特入列名人堂。（路透）
基特入列名人堂。（路透）

歷史論往事，儀式重現時。

美國棒球名人堂暨博物館年度入列儀式（National Baseball Hall of Fame and Museum’s annual Induction Ceremony）9月8日在紐約上州古柏鎮（Cooperstown）古蹟戶外舉行，前紐約洋基隊隊長基特（Derek Sanderson Jeter）光榮入列。

現年47歲的基特生於新澤西州，在密西根州就讀高中，聖母大學和邁阿密的棒球隊曾經向他招手，然而他卻選擇密西根大學的運動獎學金。可是由於紐約洋基職業棒球隊也向他示好，在1992年MLB選秀第1回合看上，他最終選擇加盟洋基隊，而和密西根大學擦身而過。

基特身高6呎3吋（190公分），是右投右打的游擊手，於1995年5月29日首次代表洋基隊出戰西雅圖水手隊，時年20歲又337天，成為MLB第1萬6684名登錄球員，他首役5次登場打擊都是無功而返；職涯首支安打是5月30日擊出的左外野方向滾地安打。他於2014年9月28日在波士頓客場3萬6879名球迷見證之下終結職棒生涯，當天他在隊友鈴木一朗（Ichiro Suzuki）開路下擔任第2棒指定打擊，2個打席有1次帶1分打點安打，協助洋基隊以9比5取勝紅襪隊，此時他已經年滿40歲94天。

基特的20年職棒生涯自始至終都在洋基隊度過，因此和新、舊洋基球場（Yankee stadium）的紀錄息息相關；不僅一直是男女老少球迷心中的「美國隊長」，顏值和表現是既酷又帥，卻不恃嬌賣酷耍帥。

基特曾14次當選全明星，有1次成為全明星表演賽的最有價值球員，得過5次金手套防守獎（Gold Glove Award），還有5次銀棒打擊獎（Silver Slugger Award）。他的出賽紀錄是美國當代職業棒球歷史的精華，他在MLB例行賽季期間參加過2747場賽事，有1萬2602次打席1萬1195次打數，經歷1840次三振和1082次四壞球保送，39次故意四壞球保送，累積3465支安打260支全壘打544支二壘安打66支三壘安打，平均打擊率.310，得到1923分有1311個打點。

此外，他的季後賽經驗豐富，有「11月先生」（Mr. November）美譽，16年間參加過33個系列賽158場賽事，有734個打席650次打數，經歷135次三振和66次四壞球保送，以及3次故意四壞球保送，累積200支安打20支全壘打32支二壘安打5支三壘安打，平均打擊率.308，得到111分和有61個打點。

基特為洋基隊奪得過5次年度總冠軍，他不否認到如今有時還在納悶「真可惜沒有再多些」，至於被問到哪一年總冠軍最令人回味？他說「你不會忘記自己的初戀對象，雖然那段經歷不見得最特別，然而你總是記得」。

洋基 紐約上州 美國

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