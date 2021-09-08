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場邊人語／強投對決 拍案叫絕

彭廣揚

揮手告別夏日，摩拳擦掌迎接秋鬥。

9月6日美國勞工節午後，費城費城人隊造訪密爾瓦基釀酒人隊主場，由31歲右投惠勒（Zachary Harrison Wheeler）先發登板，挑戰28歲右投伍卓夫（Brandon Kyle Woodruff）。惠勒6局用99球，其中71個好球，面對23打席，三振9次，遭到零星擊出5支安打，沒有失分，防禦率2.91；而伍卓夫在6局使用101球，其中好球72個，面對28席打者，三振6次，送出1次四壞球，遭擊出9支安打，其中包括3支全壘打，責失4分，防禦率2.48。

費城人隊開場就由第3棒左打右外野手哈波（Bryce Aron Max Harper）揮出2分全壘打先馳得點，全隊9局共擊出16支安打，其中5人揮出6支紅不讓得到12分。費城人隊終場以12比0完封對手；惠勒拿到本季第12勝和生涯第60勝，伍卓夫本季第8次肩負敗責，費城人隊例行賽季累積戰績71勝66敗；客場作戰70次有32次告捷。

費城人隊和釀酒人隊上次由惠勒和伍卓夫領銜對決是在5月6日的費城，惠勒全場完封，以2比0勝出。

惠勒目前作戰表現搶眼，在8月25日主場迎戰坦帕灣光芒隊時完成本季第200次三振；他是在本季主投第174.1局創下這個紀錄。右投席林（Curtis Montague Schilling）當年效力費城人隊時，曾於1997年和1998年連續締造佳績，分別在球季第160局和第171.2局創下「200振」紀錄。

惠勒是繼席林之後，費城人隊難得的一名續航力夠久又可以三振把關的右投；他在6日完成第28次先發登場，本季出賽188.2局，是全聯盟登板局數最多投手，戰績12勝9敗，累積三振217次，也是全聯盟之最，其中還有7次單場三振次數為雙位數，遭擊出152支安打（15支全壘打），送出40次四壞球。此外，他在本季還創下3次完投和2次完封的全聯盟最佳紀錄，生涯累積三振次數達到996次，即將突破1000次。生涯累積主投1009局，是MLB現役球員僅有的11名投手中，有過1000局以上對戰經驗，且平均防禦率不到3.60。

翻開MLB歷史，剛於2020年過世的「蝴蝶球王」右投尼克羅（Philip Henry Niekro），在年滿40歲的球季仍然先發上場44次投了342局，戰績21勝20敗，但是遭擊出311支安打（41支全壘打），送出113次四壞球。他自1977年到1979年之間，連續3個例行賽季都是「局數王」，至少創下單季主投330.1局的紀錄。

費城 MLB 美國

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