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場邊人語／旗開得勝 強勢漸成

彭廣揚

新校長、新球場、新主將，新氣象，當然還有新目標。

猶他大學於9月2日晚間，在5萬1511名主場球迷助威之下以40：17大勝偉伯州立大學（Weber State University），贏得本例行賽季開門紅。

該校的傑出校友史密斯（Alex Douglas Smith）是難得的座上賓。37歲的他是知名美式足球教練梅爾（Urban Meyer）的弟子，曾是舊金山四九人隊於2005年的選秀狀元，3次當選全明星；在猶他大學就讀的3年期間出賽25次，587次嘗試傳球有389次成功，成功比率為66.3%，累積推進距離5203碼。其中光是在大三當年就累積推進2952碼，大學生涯總共完成47次傳球達陣，有8次遭到攔截。

這是猶他大學主場「萊斯艾克列斯球場」（Rice-Eccles Stadium）自2019年11月30日以來首次開放旁觀者的賽事；換句話說，忠實的美式足球球迷已經足足等待了642天。猶他大學校園的美式足球、男女籃球和體操競技，一向是校園生活和凝聚社區最主要的活動。

猶他大學於8月5日宣布由商業管理專家藍道（Taylor R. Randall）博士接任校長，而校園主場是於8月12日完成8000萬元的整修工程，不僅將容量由4萬5807人擴增到5萬1444人，還裝修了嶄新的主隊和客隊更衣室、貴賓包廂和接待區、餐飲供應區、活動座椅觀賽區。

猶他大學和科羅拉多大學於2011年加入「太平洋6州12校」（Pac-12 Conference）運動聯盟；這個聯盟的成員都擁有競爭力強的美式足球隊伍，包括華盛頓大學、華盛頓州立大學、奧立岡大學、奧勒岡州立大學、亞里桑納大學、亞里桑納州立大學、史坦福大學、洛杉磯加州大學、柏克萊加州大學、南加大。

猶他大學本季決志爭奪聯盟冠軍榮銜，打破奧勒岡大學和史坦福大學近年屢次奪標局面。

這場比賽也是身高6呎1吋的四分衛布魯爾（Charlie Brewer）由德州貝勒大學轉學到猶他大學之後首次先發上場和拿下首勝。布魯爾在貝勒大學4年間出賽44場，1304次嘗試傳球828次成功，成功比率為63.5%，累積推進距離9700碼，創校隊傳球累進項目次佳紀錄，他總共完成65次傳球達陣有28次遭到攔截。在2日的比賽中27次傳球19次成功，完成率為70.4%，累進距離233碼，2次傳球達陣和1次在上半場結束時高拋搶進（Hail Mary Pass）遭攔截。

猶他州也是NFL人才供應的要道，猶他州立大學、猶他大學和楊百翰大學都扮演重要供輸角色。NFL 所屬的32支球隊正選陣容已經敲定，目前陪練名單中，有5支球隊各自揀選一名猶他大學球員成為練習對象。

足球 加州大學 猶他州

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