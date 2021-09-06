場邊人語／新秀身先 老將攻堅

在職業美式足球 戰場上，新老交替也是策略的部分。

美國 職業美式足球大聯盟 (NFL) 的例行賽季，預定9月9日晚間8時20分起展開，揭幕之戰由坦帕灣海盜隊領銜迎戰達拉斯牛仔隊。NFL所屬的32支球隊之中，本季有15隊將由新面孔擔任先發四分衛，包括3名剛入行的新鮮人、5名熬出頭扶正的原來備胎四分衛，以及7名更換東家繼續保持角色的四分衛。

這些在新例行賽季由新的四分衛領軍的隊伍，包括德州休士頓德州佬隊、新英格蘭愛國者隊、紐奧良聖徒隊、底特律獅隊、邁阿密海豚隊、華盛頓隊、洛杉磯公羊隊、洛杉磯電光隊、紐約噴射機隊、卡羅萊納黑豹隊、印地安納亞波里斯小馬隊、丹佛野馬隊、芝加哥熊隊、費城 老鷹隊和傑克森維爾美洲虎隊。

到9月5日為止，美國聯會(AFC) 的16支球隊，有2名當家四分衛即將或者已經年滿26歲，卻有8名先發四分衛年齡在25歲以下；克里夫蘭布朗隊的梅爾菲德 (Baker Reagan Mayfield)，於4月14日就慶祝過26歲生日，而堪薩斯酋長隊的馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes II)，將於9月17日歡慶26歲生日。

在8名年輕的先發四分衛之中，紐約上州 水牛城比爾隊的艾倫 (Josh Allen) 雖然只有25歲又107天，卻是美國聯會東區小組4支球隊四分衛中最「年長」者。其他3人分別是今年大聯盟選秀狀元，來自克萊門森大學，10月6日才年滿22歲，為美洲虎隊效力的四分衛勞倫斯 (William Trevor Lawrence)；來自猶他州楊百翰大學，剛於8月3日年滿22歲的噴射機隊四分衛威爾森 (Zack Wilson)，以及來自阿拉巴馬大學，9月5日屆滿23歲的愛國者隊四分衛瓊斯 (Michael McCorkle “Mac” Jones)。

本球季在美國聯會效力的年輕四分衛，還有來自奧勒岡大學，現年23歲的赫伯特 (Justin Patrick Herbert)和同齡的海豚隊四分衛塔戈維洛 (Tua Tagovailoa)，現年24歲，為辛辛那提猛虎隊跨刀的的布洛(Joe Burrow)，以及同齡，效力於巴爾迪摩烏鴉隊的傑克森 ( Lamar Demeatrice Jackson Jr. )。

美國聯會有4名四分衛年齡在30歲以上，其中1人甚至年滿35歲，就是現年39歲，在匹茲堡鋼人隊當家的四分衛羅斯里斯柏格 (Benjamin Todd Roethlisberger)，而國家聯會也有4名四分衛年紀在25歲以內，分別是23歲的費城老鷹隊四分衛赫茲(Jalen alexander Hurts) 、都是24歲的紐約巨人隊四分衛瓊斯(Daniel Jones) 、黑豹隊四分衛達諾德 (Sam Darnold )，以及亞里桑納紅雀隊四分衛墨瑞 (Kyler Murray)。

次外，國家聯會有8名主力四分衛年齡至少30歲，其中4人年紀超過35歲，分別是布雷迪(Tom Brady)、費茲傑羅 (Ryan Fitzpatrick)、羅傑斯(Aaron Rodgers)、 芮恩(Matt Ryan)、卡珍斯 (Kirk Cousins)、史塔福德Matthew Stafford)、 達頓 (Andy Dalton)、威爾森 (Russell Wilson).

NFL先發四分衛的平均年齡，美國聯會顯得年輕力壯些，達到26.7歲，而國家練會的16球隊，平均數為30.7歲。