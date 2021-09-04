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金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

場邊人語／打不打針 影響遠深

彭廣揚

球員個人打不打針，可能影響球隊奪標夢想成真。

NBA官方9月1日通告各球隊，以紐約市和舊金山市為主場的3支球隊—紐約尼克隊、布魯克林籃網隊和金州勇士隊，如果有個別球員拒絕接種新冠疫苗，那麼本球季41次主場比賽受到地方法令限制將無法登場獻技。

NFL於9月5日結束季前集訓，定9月9日正式展開為期18周的例行賽季；MLB則將於10月3日完成例行賽季162場賽事，並自10月26日起進行年總冠軍大賽；而NBA所屬各支球隊將於9月28日起開始團隊集訓，10月19日例行賽季起跑。

到目前為止，30支MLB處理場館開放得宜，洛杉磯道奇隊主場場均觀眾人數領先群倫，達3萬2434人次，多倫多藍鳥隊上座率最差，場均也有7792人次。在NFL方面，印地安納亞波里斯小馬隊於6月29日宣布全面開放場館之後，大聯盟32支球隊本季全部獲得相關單位首肯開放。

NBA聯盟在新冠狀肺炎病毒疫情出現之初，率先毅然拍板叫停賽事和關閉28個城市場館。這些日子以來，該組織不斷地聽取公共衛生專家、球隊和球員代表，以及相關政府單位的意見，耐心地階段性調整防疫工作的給薪、合約、接觸、篩檢、隔離、測試、消毒、復原、歸隊、疫苗和競技部分。大聯盟至今明文規定球隊、球場和球迷的疫苗接種、感染檢測、室內接觸和戶外活動原則，但是受制於球員工會的集體協議，大聯盟並沒有硬性規定，現役球員必須要注射疫苗。

不過，NBA聯盟已經要求所有隊職員在球季展開之前，至少提交一份抗體報告，以方便當局了解個人對於疫苗和免疫反應。

換句話說，完成接種疫苗的球員和教練，本季將不必在集訓時期、競賽當天和旅行移動時，一直戴著口罩和接受頻繁的篩檢，除非是個人出現疑似新冠狀肺炎病毒感染症狀，或者接觸到一名沒有接種疫苗，檢測結果又呈現陽性隊友和球友時。此外，無論個人有沒有完成疫苗接種，任何球員只要篩檢結果是陽性，就必須立即隔離至少10天，直到再度通過檢測。

由於NBA球員在球場的更衣室出入頻繁，大聯盟提醒各個球隊在集體更衣、討論、用餐、乘車、搭機時，必須確認還沒有完全接種疫苗者，和完全接種疫苗者保持安全社交距離，也就是避免比肩而坐。

8月27日和28日，聯盟還通知球隊，任何人如果有機會和球員、教練和裁判在15英尺距離之內接觸，就必須完成疫苗接種；而且大聯盟現役裁判，除非能夠提供有力的宗教信仰和醫療證明，一律需要遵守這項規定，否則不得出場執哨。

疫苗 NBA 檢測

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