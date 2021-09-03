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場邊人語／新官登台 難關隨來

彭廣揚

她才剛由副手變正座，就要面臨數億元的建設難題。

剛滿63歲的霍楚（Kathleen Courtney Hochul）於8月24日接任紐約州第57任州長，是歷年這項公職首次出現女性領袖。她登台後面臨的第一個主要地方建設難題，就是如何處理在自己家鄉—紐約上州水牛城，擬議投資11億到16億元在2027年完成興建一座容量6萬人、有60個包廂的職業美式足球場館計畫。

這個私人興建球館的計畫將由紐約州政府、伊利（Erie）郡政府和比爾隊三方協商。計畫中最令人咋舌之處是球隊東主建議，建造場館的全數開銷都由大眾買單。

今年8月2日，時任紐約州副州長的霍楚曾表示三方會商已經初步展開，大家聚焦在討論計畫在租約即將屆滿的「高點醫保球場」（Highmark BlueCross BlueShield Stadium）對街先興建一處新場館，再拆毀舊有球場。她當時表示，葛謨（Andrew Mark Cuomo）州長承諾將比爾隊留在紐約上州。

水牛城比爾隊成軍於1959年10月28日，是NFL各隊中唯一以紐約州為主場的球隊，曾於1964年和1965年連續2年贏得美聯冠軍。該隊自1973年8月17日以來一直使用「高點醫保球場」，當年修建這處球場耗資2200萬元（約為現今時價1億2800萬元），並在1998年和2013年進行過兩次主要整修。高點醫保公司於2021年3月29日才取得10年冠名權。

比爾隊創辦人和老東家威爾森（Ralph Cookerly Wilson Jr.）於2014年3月25日以95歲高齡辭世時已帶領球隊54年。他於1971年成為NFL一員後，考量NFL規定球隊主場容量至少要有5萬人的規定，一度想要遷移到華盛頓州西雅圖、田納西州曼斐斯或者佛羅里達州坦帕灣。

這些年來，比爾隊是西紐約地區、甚至加拿大東部地區最重要的NFL運動基地，由於區域內缺乏職籃和職棒隊伍進駐，該隊成為現場運動迷的最愛。這處球場在啟用時容量8萬20人，一度增加到可以容納8萬290人，直到2000年後容量下調到7萬5339人，目前容量為7萬1608人。比爾隊於2012年12月21日決定與主場續約10年。

比爾隊由20世紀70年代起在「高點醫保球場」保衛主場，歷年以來至少戰勝NFL其他31支球隊至少一次；到訪的綠灣包裝工隊、亞里桑納紅雀隊和坦帕灣海盜隊是其中苦吞敗果較多的對手。

本屆是比爾隊在NFL第52個例行賽季，也是新東主皮谷拉夫婦（Terry and Kim Pegula）領軍的第7個球季。

紐約州 NFL 醫保

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