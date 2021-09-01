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福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

場邊人語／人氣匯集 旁觀競技

彭廣揚

紐約市是派對城市，尤其擅長藉助職業運動競技活動，組織高娛樂性的派對。

美國網球公開賽在2020年球季於不情願情況之下唱了一齣空城計，8月30日賽事再度登場，日場和夜場賽事都吸引數以千計球迷湧向位於紐約市皇后區的美國網球中心（The USTA Billie Jean King National Tennis Center）。

這項職業網球公開賽固定於每年8月間最後一個星期展開為期2周的賽程，是面向全球的四大滿貫級別公開賽，一向是在一年之中最晚舉行的網球滿貫競技活動。但是去年由於新冠狀肺炎病毒肆虐，英國溫布頓網球賽未能舉辦，美國公開賽成為全年第2個大滿貫籍賽事；法國公開賽則改變賽程，將開賽時間調整到美國公開賽之後。

美國網球公開賽自1881年以來，比賽場地有過草地（Grass）、泥地（Clay）、硬地（Hard Court）3種，美國男單選手康諾斯（Jimmy Connors）5次贏得公開賽冠軍，是唯一在3種場地都榮獲過冠軍的球員，而美國女單選手艾芙特（Chris Evert）6次贏得公開賽冠軍，則是唯一曾在2種場地都榮獲過后冠的球員。

2020年美國公開賽是由奧地利籍的汀恩（Dominic Thiem）稱王，日籍的大阪直美（Naomi Osaka）封后。

本屆賽事主要看點是塞爾維亞籍喬科維奇（Novak Djokovic）是否能夠完成年度金滿貫（Calendar Grand Slam），以及大阪直美能否衛冕。

美國網球賽的獎金總數幾乎是年年在增加；今年每輪晉級、單打、雙打、混雙和輪椅項目的獎金都上調。整個活動最吸睛之處一如既往，在於各輪比賽場館全面開放、贊助單位（譬如大通銀行、阿聯酋航空公司、勞力士手錶、第凡內珠寶公司和紐約時報等）始終熱心參與、賽事現場配套安排各種體驗、旁觀、消遣、娛樂、購物活動，以及競技項目眾多。

本屆美國網球公開賽的總獎金額為5750萬元，較去年的5340萬元明顯增加，但上季是閉門活動，主辦單位沒有門票收入；公開賽在2019年時獎金額就有5720萬元。不過今年男單冠軍和女單冠軍將分別獲得250萬元，而非上屆的300萬元，更不及兩年前的385萬元。至於今年的男單和女單亞軍將分別獲得125萬元，未達上屆的150萬元，更不及兩年前的190萬元。主辦單位說明，既然是公開賽，「希望最大程度獎勵最多選手」。

在2012年時，美網公開賽的男單和女單冠軍獎金額都是190萬元，亞軍是95萬元。

美國網球賽是群聚於紐約市的年度國際群星派對，也是網球迷可以最近距離參與的售票活動，這種觀眾（spectators）是原動力的擂台競技場面，只有在紐約！

美國 紐約市 紐約時報

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