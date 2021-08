場邊人語／洋基紀錄 歷史之路

對於洋基 職棒隊身為「故事王」而言,每場比賽勝與負都有篇篇故事。

8月28日下午在舊金山東灣地區,洋基隊挑戰奧克蘭 運動家隊,前8局沒有建樹,第9局上由第3棒左外野手賈吉 (Aaron Judge) 在1人在壘1人出局的形勢下,揮出本季個人第29支全壘打和最近15場比賽的第6支紅不讓,然而接棒的第4棒右外野手「怪力男」」史丹頓 (Giancarlo Stanton) 和第5棒左外野手賈羅 (Joey Gallo),分別以高飛和滾地球出局,洋基隊終場以2:3飲恨,終止26名袍澤連續13場共創勝利的紀錄。

洋基隊在本季最佳作戰紀錄就是13連勝,恰如賈吉所說「我們每次出場都期待旗開得勝」(go out there expecting to win every single game);球隊全季雖然有過35次逆轉勝,但是幸運之神於28日未曾光顧。在洋基隊13連勝期間,球隊和其對手形成75比35得分差;投手群出戰114局平均防禦率為2.61,有9場將對手得分掌控在3分之內,同時有11場比賽全隊每次得到至少5分。

美國 職棒大聯盟 (MLB)目前的獲勝率排行榜,來自北、南加州的舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊領先群倫,坦帕灣光芒隊、密爾瓦基釀酒人隊、休士頓太空人隊、紐約洋基隊依序而下。

洋基隊上次創寫單季連續13勝的紀錄,是於1961年9月1日到12日之間,故事主角是20次當選全明星的外野手曼托(Mickey Charles Mantle)、右投左打的右外野手馬里斯 ( Roger Eugene Maris ),以及也是右投左打,榮獲過10次年度總冠軍的捕手貝拉 ( Yogi Berra ) 3人。他們都已經作古,其中曼托和貝拉也都在棒球名人堂入列。

洋基隊早在1947年6月29日到7月17日之間,就創寫球隊單季19場連勝紀錄。

洋基隊在本球季已經啟用57名球員,包括28名投手、3名捕手、13名內野手和13名外野手。在2014年球季中,洋基隊曾經調用過58名球員。

洋基隊志在晉級季後賽和勇奪年度總冠軍;本季對抗國家聯會5支球隊共20場比賽,包括9月10日到12日在客場的「地鐵大戰」;而在142次對抗美國聯會14支球隊時,只有多倫多藍鳥隊、波士頓紅襪隊、坦帕灣光芒隊和巴爾迪摩金鶯隊,必須各自面對19次。洋基隊在例行賽季最後一個系列賽,將於10月1日到3日在主場迎戰光芒隊。

奧克蘭運動家隊於4月9日到24日,也曾經完成連續13場勝利。28日的這場捷報,終止球隊連續6場失利的局面;運動家隊雖然實力不弱,上次出現8場賽事連續敗北的局面,還是在2017年8月28日到9月5日之間。此外,在這場比賽之前,運動家隊在本季應戰分差只有1分時,戰績為18勝23敗,獲勝率有.439,差勁到排名美國職棒大聯盟 美國聯會倒數第5名。