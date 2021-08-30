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場邊人語／洋基紀錄 歷史之路

彭廣揚

對於洋基職棒隊身為「故事王」而言，每場比賽勝與負都有篇篇故事。 

8月28日下午在舊金山東灣地區，洋基隊挑戰奧克蘭運動家隊，前8局沒有建樹，第9局上由第3棒左外野手賈吉 (Aaron Judge) 在1人在壘1人出局的形勢下，揮出本季個人第29支全壘打和最近15場比賽的第6支紅不讓，然而接棒的第4棒右外野手「怪力男」」史丹頓 (Giancarlo Stanton) 和第5棒左外野手賈羅 (Joey Gallo)，分別以高飛和滾地球出局，洋基隊終場以2：3飲恨，終止26名袍澤連續13場共創勝利的紀錄。 

洋基隊在本季最佳作戰紀錄就是13連勝，恰如賈吉所說「我們每次出場都期待旗開得勝」(go out there expecting to win every single game)；球隊全季雖然有過35次逆轉勝，但是幸運之神於28日未曾光顧。在洋基隊13連勝期間，球隊和其對手形成75比35得分差；投手群出戰114局平均防禦率為2.61，有9場將對手得分掌控在3分之內，同時有11場比賽全隊每次得到至少5分。 

美國職棒大聯盟 (MLB)目前的獲勝率排行榜，來自北、南加州的舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊領先群倫，坦帕灣光芒隊、密爾瓦基釀酒人隊、休士頓太空人隊、紐約洋基隊依序而下。 

洋基隊上次創寫單季連續13勝的紀錄，是於1961年9月1日到12日之間，故事主角是20次當選全明星的外野手曼托(Mickey Charles Mantle)、右投左打的右外野手馬里斯 ( Roger Eugene Maris )，以及也是右投左打，榮獲過10次年度總冠軍的捕手貝拉 ( Yogi Berra ) 3人。他們都已經作古，其中曼托和貝拉也都在棒球名人堂入列。 

洋基隊早在1947年6月29日到7月17日之間，就創寫球隊單季19場連勝紀錄。 

洋基隊在本球季已經啟用57名球員，包括28名投手、3名捕手、13名內野手和13名外野手。在2014年球季中，洋基隊曾經調用過58名球員。 

洋基隊志在晉級季後賽和勇奪年度總冠軍；本季對抗國家聯會5支球隊共20場比賽，包括9月10日到12日在客場的「地鐵大戰」；而在142次對抗美國聯會14支球隊時，只有多倫多藍鳥隊、波士頓紅襪隊、坦帕灣光芒隊和巴爾迪摩金鶯隊，必須各自面對19次。洋基隊在例行賽季最後一個系列賽，將於10月1日到3日在主場迎戰光芒隊。 

奧克蘭運動家隊於4月9日到24日，也曾經完成連續13場勝利。28日的這場捷報，終止球隊連續6場失利的局面；運動家隊雖然實力不弱，上次出現8場賽事連續敗北的局面，還是在2017年8月28日到9月5日之間。此外，在這場比賽之前，運動家隊在本季應戰分差只有1分時，戰績為18勝23敗，獲勝率有.439，差勁到排名美國職棒大聯盟 美國聯會倒數第5名。 

洋基 美國 奧克蘭

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