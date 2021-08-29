場邊人語／天公難違 聖徒順為

最難強風暴雨來。

美國職業美式足球大聯盟(NFL)紐奧良聖徒隊，8月27日宣布取消既定的第3場季前比賽，以便因應勢頭加劇的愛坦(Ida)颶風 來襲前，紐奧良都會地區必須立即做出嚴防和疏散行動。

聖徒隊已經於8月14日走訪馬里蘭州進行首場季前比賽，以14：17輸給巴爾迪摩烏鴉隊，先將球隊陣容調整為85人；又在23日於主場以23比21擊敗傑克森維爾美洲虎隊，將隊員人數下調到80人。聖徒隊預定在9月12日(星期日)下午4時25分起，在主場迎戰綠灣包裝工隊，展開例行賽季的賽程。

聖徒隊和大聯盟其他31支球隊，在8月31日之前，必須要將隊員名單減縮到53人。由於聖徒隊已經於27日決定選擇現年27歲的溫斯頓(Jameis Winston)為當家四分衛，他將在球季首役就出戰包裝工隊37歲的主力四分衛羅傑斯(Aaron Rogers)。聖徒隊原來由布里斯(Drew Brees)出任四分衛，他曾經於2010年2月7日率領聖徒隊，以31：17擊敗印地安納亞波里斯小馬隊勇奪「超級盃」。他於2021年3月日宣布退休，6月11日離隊。溫斯頓在阿拉巴馬州 出生，來自佛羅里達州立大學，是坦帕灣海盜隊於2015年選秀時的狀元，在海盜隊效力5個球季70場先發，戰績28勝42敗。2020年4月28日投奔聖徒隊。

2005年8月23日起，5級颶風卡崔娜 (Katrina) 形成，並且於29日破曉時分在紐奧良東南方60英哩處附近登陸，時速超過160英哩的強風，無情地在墨西哥海灣沿岸的路易斯安納州、密西西州、阿拉巴馬州肆虐，導致紐奧良地區長350英哩沿岸潰堤，造成1883人喪生，數以百萬人一時無家可歸，經濟損失高達1250億，小布希(George W. Bush)總統調動2萬名國民兵和正規部隊軍人協助事前疏散和分發食物和飲水。

全國規模排名第6，使用面積達到110萬平方英呎的紐奧良會議中心(The Ernest J. Morial Convention Center)，以及聖徒隊的主場「超級球場」(Superdome)，當時都分別收容至少2萬5000名避難民眾。「超級球場」通常在進行美式足球賽事時，容納7萬3208名觀眾。

聖徒隊於27日是在多次參考氣象預報之後，決定取消和亞里桑納紅雀隊的季前賽；聖徒隊稍早還宣布將28日的開賽時間由晚間8時提早到午後1時，但是在最新颶風預報預報出爐後，只得取消整個賽事；球隊並且立即向德州 達福地區 (Dallas - Fort Worth) 緊急撤退。聖徒隊已經做好心理準備，如果風雨造成可觀災害不及馬上返家，球隊將暫時借用德州達拉斯牛仔隊的主場「美國電話電報球場」(AT&T Stadium) 練習。

聖徒隊對於「天公不作美」了然於心，卡崔娜颶風過後，球隊就曾經在2005年整個球季，被迫使用位在德州聖安東尼奧的場地為「家」。