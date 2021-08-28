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場邊人語／一分之差 還是搞砸

彭廣揚

職棒比賽結果一刀切，差1分和輸10分，都是敗北。

紐約大都會隊於8月26日在主場迎戰舊金山巨人隊時，雖然總共擊出9支安打，包括第4棒一壘手阿隆索（Pete Alonso）連續第11場擊出安打，在第6局下揮出2分全壘打，終場還是以2比3敗陣，苦吞本季第66場失利，也是8月第18場敗仗，這是歷年大都會隊在花旗球場（Citi Field）迎戰巨人隊的第23次飲恨。

巨人隊最近一次在例行球季系列比賽橫掃大都會隊，是2014年6月6日到8日在舊金山。

大都會隊在前一日8月25日接戰巨人隊也以2比3敗北，在這個球季，大都會隊1分差的戰果是25勝24敗，若擴大至1分或2分差，則是34勝37敗。

巨人隊在這場比賽取得全明星賽事之後第26場勝利，也是最近29場比賽第22次報捷，本球季已經出賽127場戰績83勝44敗，勝率為.654，戰績和勝率領先MLB各球隊，並從4月到8月連續5個月每月勝率都超過.600；這種表現近年來只有1942年布魯克林道奇隊可以相提並論。

巨人隊在26日出戰之前也曾有過66場勝負在2分或者1分內的情況，戰果是40勝26敗，勝率為.606，優異的表現僅次於紐約洋基隊和西雅圖水手隊。紐約洋基隊成績47勝23敗，勝率為.671，西雅圖水手隊戰績為40勝25敗，勝率為.615。洋基隊在MLB美聯東區小組戰績75勝52敗，水手隊在美聯西區小組戰績69勝59敗。

此外，自從亞特蘭大勇士隊在1995年創下國聯客場最佳集體防禦率3.16以來，至今只有巨人隊以3.07成績可相提並論，是MLB中的佼佼者；而且巨人隊在客場獲勝的平均比率目前僅次於密爾瓦基釀酒人隊，在MLB排名第2。

大都會隊自8月13日起，連續在主場和客場4個系列賽事和洛杉磯道奇隊和舊金山巨人隊交手13次，這兩支球隊都是MLB目前戰力和戰績耀眼的隊伍。大都會隊共落敗11場，其中包括5連敗和3連敗各一次，有7場比賽是以一分差收場，分別是13日於主場延長賽第10局以5比6飲恨，14日於主場10局以1比2敗北，17日於客場以2比3認輸，20日於客場以2比3敗走，21日於客場以3比4棄械，25日和26日都是在主場以2比3被氣走。

一分之差，其實相差的不僅是記分板上的比數，反映的是球隊集體的訓練、默契、士氣、服從、判斷、決策、調度、拚搏。

大都會隊在8月17日到26日之間，4次讓巨人隊以3比2告捷，這樣的一分差真的不是偶然搞砸。

大都會 MLB 紐約

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