場邊人語／餅要做大 影響宏遠

西瓜偎大邊；數多壯聲勢。

來自美國 3個獨立運動聯盟的41所大學，8月24日鄭重宣布締結歷史性盟友（Alliance）關係，今後將以協作（Collaboration）方式共同參與美國大學校際運動競技（NCAA ）的賽程安排和體制改革。換句話說，這些高等學府的校長和校董會以及體育組長，雖然還沒有簽署相關文件，但是已經形成共識，今後將針對大學運動員 的學習、競技、福祉，優先提供廣泛和多元化教育項目、競賽機會和生活體驗，促使大學校際運動競技，進一步成為校園生活和教育的重要部分。

美國公、私立大學校際運動聯盟，一直由「五大」（Power Five Conferences）聯盟領銜，主要特色是這些學校都是競技歷史久遠，而且地理覆蓋範圍廣泛，長時間衍生兼具區域性、相關性、對抗性、代表性的賽事傳統。「五大」聯盟指的是「東南14校」聯盟（Southeastern Conference）、「大西洋沿岸15校」聯盟（The Atlantic Coast Conference）、「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference）、「五州十校」聯盟（The Big 12 Conference），以及「太平洋6州12校」聯盟（The Pac-12 Conference）。

「東南14校」聯盟的會員學校負責人以及德州大學和奧克拉荷馬大學校董會，於7月30日全票通過自2025年起由「五州十校」運動聯盟轉而投效「東南14校」運動聯盟；該聯盟本來已是全國大學美式足球最具相對競爭力的組合。

「大西洋沿岸15校」聯盟、「11州14校」聯盟，以及「太平洋6州12校」聯盟合計共擁有31個單項863支運動隊伍，相關運動員約有2萬7000人，曾經獲得過1019次NCAA競技冠軍，而且在剛結束的第32屆日本東京夏季奧運會，現在、過去和剛剛入學的學生運動員獲得194面獎牌。因此3個聯盟於24日的決議，有回敬「東南14校」聯盟的意思，明白地表達不會坐視其獨攬校際競賽資源和收入。

3個運動聯盟未來仍然保持運動競技的競爭力，並且各自繼續履行既有的合約義務，同時最重要的工作重點是，協力思考、討論和落實美國校際運動總會（The National Collegiate Athletic Association ；NCAA）的角色、組織、治權和功能。

此外，它們也將總結經驗，運用新思維共同處理大學校園和運動場上的多元、平等和包容原則、運動員和他們所關心的社會正義、引導和監督相關議題在國會提案和聯邦行政單位公開討論、匯集運動員、校方、學者、專家、直播單位各方意見，儘快改革單項運動季後賽總決賽的資格、形式、體制、以實際作為糾正性別不平等現象，長期、有效支援學生運動員的生理和心理健康，以及公共安全和福祉，並且保持學生運動員在本科學習進程中順利和有所收穫。

校際競技，餅要做大，聲勢自然宏達。