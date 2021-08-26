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場邊人語／難得虎將 始終頑強

彭廣揚

他來自南美洲委內瑞拉，身高6呎4吋（193公分），現年38歲，正在穩步地向棒球名人堂前進。

右投右打的卡布雷拉（Miguel Cabrera）隸屬MLB美聯底特律老虎隊，於8月24日本季他第100場出賽在客場挑戰聖路易紅雀隊時，在第3局上擊出陽春全壘打，是本季第14支紅不讓和生涯第501轟。

兩天前的8月22日，老虎隊在加拿大多倫多客場，經過11局3小時59分的纏鬥才以5：3勝出。卡布雷拉擔任第4棒指定打擊，於第6局上1人出局無人在壘1好球1壞球之下，由藍鳥隊先發左投麥茲（Steven Matz）手中擊出中右外野方向全壘打，不僅追平落後局面；並且成為大聯盟第28位「500轟」俱樂部會員。

在MLB史頁中，每支全壘打都有一個故事；500支全壘打，反映的是打擊者個人的野心、決心、信心和耐心。

卡布雷拉是底特律老虎隊的「500轟」第1人，也是第6位在美國境外出生的全壘打王。前5位強打者中，只有來自多明尼加、現年41歲的右打者普荷斯（Albert Pujols）目前還在洛杉磯道奇隊效力，其他如來自多明尼加的右打索沙（Sammy Sosa）（609支、來自古巴的左打帕梅諾（Rafael Palmeiro）（569支）、來自多明尼加的右打拉米瑞茲（Manny Ramirez）（555支）和也來自多明尼加的左打歐提茲（David Ortiz）（541支）都已經退役。

MLB最近一次見證「500轟」就是波士頓紅襪隊第4棒指定打擊歐提茲，他於2015年9月12日在佛羅里達州坦帕灣客場，第1局和第5局上分別擊出右外野方向全壘打。

卡布雷拉在高中畢業之後赴美尋夢，成為MLB第1萬8306名登錄球員，2003年6月20日，時年20歲的他首次代表佛羅里達馬林魚隊迎戰坦帕灣魔鬼魚隊，職司左外野擔任第8棒打擊，結果一鳴驚人，在延長第11局下1人在壘1人出局情況下，揮出中外野方向再見全壘打，協助主隊以3：1告捷。

自從47歲的辛區（A.J. Hinch）於2020年10月30日接任老虎隊第39任總教練之後，卡布雷拉和隊友們的全壘打對戰績產生一定程度的影響；在本球季中，打出一支全壘打的賽事，老虎隊的戰果是42勝40敗，而在老虎隊揮不出任全壘打時，戰績只有19勝26敗。

卡布雷拉於2007年12月4日由馬林魚隊交易到老虎隊，至今已經代表老虎隊作戰14個球季1837場，他在8月11日揮出生涯第499支全壘打，生涯安打總數達到2957支，距離「3000安」指日可待。

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