場邊人語／戰情告急 教練遭棄

聖地牙哥教士隊投手教練羅斯柴爾德遭解除職務。（美聯社）

MLB 例行賽季還有36場分出高下，然而球隊戰情膠著不進，只有替換教練重建威信。

聖地牙哥教士隊於8月22日在主場以4比7向費城 費城人隊稱臣，然後在迎戰洛杉磯道奇隊前，毅然決定解除資深投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）的職務，由牛棚教練弗瑞茲（Ben Fritz）暫時接任。

MLB最前線的防務，是由總教練責成投手教練在賽前規劃好輪值先發投手人選和選擇對抗球路，並且在比賽進行期間督導上陣投手進入狀況或者掌握需要救援的形勢。至於牛棚教練則是在比賽現場的牛棚區域協助先發投手在出賽前熱身，或者跟隨戰局發展準備接戰。

教士隊本球季開高走低，明星賽之前上半球季戰績53勝40敗，可是下半球季至今15勝18敗，主力投手不是掛彩免戰，就是戰力未曾發揮，導致曾於18年間指導過芝加哥小熊隊和紐約 洋基隊的羅斯柴爾德只有黯然離去。

教士隊在冬季休賽期間用心良苦地完成3樁交易，分別於2020年12月28日邀得日籍右投達比修有（Yu Darvish）和左投史奈爾（Blake Snell），並爭取到右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）於2021年1月18日加盟。該球隊在例行賽季開始後的3個月內，每月戰績分別為15勝12敗、19勝9敗以及15勝12敗，但是進入7月之後，戰果退步至11勝14敗，8月戰情至今只有8勝11敗；目前全季累積戰績68勝58敗，只能奮力爭奪外卡。

28歲的史奈爾原為美聯坦帕灣光芒隊的當家投手，在轉入教士隊之後先發23場106.1局，戰績6勝5敗，勝率.545，平均防禦率為4.82，累積139次三振，但是四壞球多達65次。

37歲的右投史坦曼（Craig Stammen）曾在華盛頓國民隊先發過2個球季，本季在教士隊已經出戰過54場但是只有4次先發；戰績5勝3敗有1次救援成功，勝率為.625，平均防禦率為3.07，累積有68次三振，送出11次四壞球。

25歲右投派戴克（Chris Paddack）表現差強人意，19次先發共93局，戰績7勝6負。32歲的左投波默蘭茲（Drew Pomeranz和來自多明尼加的29歲右投拉梅特（Dinelson Lamet），都是受到傷勢影響參賽。

至於僅21歲的左投維澤斯（Ryan Weathers）頗有琢磨空間。他於2020年10月6日才初登大聯盟，本球季參賽23場有16次先發共80.1局，戰績4勝6負，勝率為.400，平均防禦率為5.27，累積有61次三振，送出四壞球26次。

教士隊的先發投手群本季先發局數總和偏少，在大聯盟倒數第二。

有道是巧婦無米之炊，職業棒球投手之事，時也，勢也。曾經2度率隊榮登年度總冠軍王座的羅斯柴爾德，此時不是無能逆轉，卻是不能自主。