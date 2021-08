場邊人語／鼓號聲起 球迷到齊

美國 各地大學的嶄新學年,學生已經陸續報到入住;而各個校園的秋季賽程,由美式足球 隊率先登場。

8月21日賓夕法尼亞州立大學體育組長芭博(Sandy Barbour)正式宣布,在充分考量公共安全、公共衛生和個人選擇自由的形勢之後,球迷自9月11日起進入校園主場觀看美式足球賽事時,不必出示已經接受疫苗 接種以及檢測結果呈陰性的證明。這位享譽全美的運動管理專家解釋,學校鼓勵球迷在參加主場賽事的當日提早到達現場,以便紓解大排長龍和擁擠狀況;主場也會盡量配合開放入口。校方將不要求球迷在戶外球場空間(包括走道和廁所)戴口罩,但是在指定的室內空間如包廂和記者席,還是規定必須使用口罩。

這意味著,學校目前對於場館開放的態度是向前行(move forward)和滿承載(full-capacity)。

然而,奧勒岡大學(UO)和奧勒岡州立大學(OSU)卻在前一天(8月20日)宣布,從23日開始,所有12歲以上的校園訪客都必須出示已經接受疫苗接種,或者最近檢測結果呈陰性的證明。

1855年創辦的賓夕法尼亞州立大學是全美最早精研農業生產科學和技術的校園之一,也是培育「傅爾布萊特學者和學生」(The Fulbright U.S. Scholar and Fulbright U.S. Student Programs)的搖籃。該校不僅辦學成績優良,國際聲譽遠播,而且運動競技成果豐盛,特別是至今參與校際美式足球頂級聯賽已經有128個球季,累積戰績880勝390敗37和局;該校50次參加錦標賽(Bowls)戰績30勝18敗2和。歷年來已有388名球員參加NFL大聯盟年度選秀。

賓夕法尼亞州立大學的尼塔尼山獅美式足球隊(Penn State Nittany Lions) ,主場在可容納10萬7282名球迷的「畢佛球場」(Beaver Stadium);這個戶外球場是大家公認對客隊挑戰性最大的球場,它的容量僅次於密西根州安娜堡的密西根大學球場(Michigan Stadium),早已成為欣賞美國大學美式足球不可或缺。

尼塔尼山獅美式足球隊的賽前傳統儀式和多采多姿表演,是美國大學美式足球文化核心部分,包括在主場外臨時搭建「山獅城」(Nittanyville),以便搶先進場在學生專區找到前排的好位子;在主場南區等候歡迎美式足球校隊搭乘「大巴藍」(Blue Buses)車隊抵達,總教練通常坐在第1輛巴士第1排乘客座,當天先發的四分衛則坐在他的對面。至於總教練在到達球場後,不論是地主或者做客身分,都會在開球之前進行繞場一周的儀式(Franklin’s Lap),有效地即時將現場氛圍炒熱。

芭博並沒有提供每個單項運動隊伍接種疫苗的詳細人數,但是指出學校體育組的相關工作人員,包括學生運動員和第一線和學生運動員每日接觸的教職員,已經有82.2%完成接種疫苗。

賓夕法尼亞州立大學的這項開門、請坐、比賽決定,是一項留待時間驗證的有魄力行動。